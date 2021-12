Rapport: Nordmenn er late rundt it-sikkerhet

Annonse

Undersøkelsen, utført av Yougov på oppdrag fra Lenovo, avdekker at mange logger på usikrede nettverk uten å blunke, og at 6 av 10 går fra pc-en sin ulåst eller åpen. Hele 80 prosent av nordmenn skifter så og si aldri passord

Svært mange er nok klar over truslene som følge av at hverdagen blir mer og mer digital. Men det hjelper ikke med «bevissthet» hvis det ikke fører til økt aktsomhet og gode sikkerhetsrutiner, sier Øystein Norstrøm, teknolog i Lenovo Norge.

Problematisk jobb-pc

Med den ekstreme økningen i hjemmekontor har det satt søkelys på bedriftseide pc-er som nå er flyttet hjem. Hele 50 prosent av de undersøkte som har jobb-pc sier de har logget på private epost-kontoer, og godt over 30 prosent sier de har brukt jobb-pc til å bestille reiser eller kjøpe ting på nett. Det øker risikoen for angrep og setter norske virksomheter spesielt i fare for hackerangrep og andre digitale trusler, mener Nordstrøm:

Vi vet at de fleste angrep skjer via phishing på e-post eller via netthandel med usikre mellomledd. Privat bruk betyr i realiteten at allerede pressede IT-ansvarlige får dobbelt opp med å sikre systemene for angrep.

Flere menn bruker jobb-pc til private formål enn kvinner, og flere menn enn kvinner har opplevd å få virus etter å ha lastet ned noe fra internett. Når det kommer til å dekke til kameraet på pc-en, svarer imidlertid like mange menn som kvinner at dette er noe de ikke gjør: Flere enn 6 av 10 dekker ikke til kameraet når det ikke er i bruk

De unge er best

Undersøkelsen viser også at det er de yngste respondentene (18-29 år) som er mest bekymret for at PC-en eller mobilen deres blir avlyttet. Nær 1 av 3 svarer dette. Mange av dem gjør noe med det: 40 prosent dekker til kameraet på pc-en når det ikke er i bruk. Til sammenligning gjør kun 32 prosent i aldersgruppen 40-49 år det samme.