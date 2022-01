Kanskje vi vil være radiomerkede bjørner?

Annonse

I mange år har vi brukt tjenester, apper og sosiale kanaler det har kostet en formue å utvikle helt gratis. Samtidig tjener selskapene som står bak enorme summer. Nå er konsekvensene av en litt guffen sannhet i ferd med å bli tydelig. Vi er radiomerkede bjørner, vi legger igjen spor absolutt over alt, spor som selges videre og brukes til målretting av reklame, og gud vet hva mer. Vi har for lengst mistet kontrollen. Grunnen til at tjenestene er gratis å bruke, er at den salgbare varen er informasjon om oss som bruker tjenestene. Hvor vi er, når vi er der, hva vi bruker penger på, hva vi gjør, hva vi liker og misliker, hvilken musikk vi lytter til, hvilket humør vi er i, hvordan vi trener, hvilken form vi er i, hvordan vi kler oss, hvilke hobbyer vi har, hva vi er nysgjerrige på…. Lista er nesten uendelig.

Før internett ledet Georg Apenes det norske Datatilsynet, og ble landskjent for sitt utrettelige arbeid mot misbruk av personopplysninger, og tilsynets svært strenge krav til alle former for registre. Han smiler nok litt fra himmelen nå, når han ser hva forbrukerorganisasjoner og andre har gått ut med de siste ukene. Informasjonen vi i dag legger igjen er så omfattende, at det rett og slett kalles overvåking. Akkurat det Apenes advarte mot mens registrene ennå i hovedsak var nasjonale, før internett for alvor åpnet for globale registre og overnasjonale problemstillinger.

Annonse

Vi har spasert inn overvåkingssamfunnet i helt frivillig, med vid åpne øyne. Vi lever i en virkelighet det antagelig ikke er så lett å komme seg ut av, fordi tjenestene vi bruker gjør verden så mye enklere. Ikke bare det, mange av dem føles gode å bruke også. Som å dele opplevelser med familie og venner, eller holde besteforeldre oppdatert på utviklingen til barnebarna. Hver for seg er jo ingen av de bitte små brikkene vi må gi fra oss av betydning, så vi trykker ‘ok’.

Informasjon om livene våre er som gigantiske puslespill bestående av millioner av biter. Hver bit er ett av de utallige digitale sporene vi frivillig legger igjen hver dag. Å tro at sporene er anonyme er naivt. Hver for seg er bitene kanskje det, men ikke når alle sporene aggregeres og merkes med tid og sted. Og i hvert fall ikke når maskinlæring og kunstig intelligens slippes løs på datagrunnlaget. Før eller siden er det ikke vanskelig å gjette seg til de brikkene som mangler, eller å koble informasjonen mot personer.

Annonse

Mye vil ha mer, og de som har blitt store på aggregering av informasjon og tilbyr analyser og målrettede datagrunnlag, har over tid skaffet seg markedsmakt og -posisjoner det er vanskelig å rikke ved. Og tjenestene representerer samfunnsmakt som utøves basert på økonomiske interesser – ikke som resultat av myndighetsutøvelse. De kan påvirke opinionen ved å spre falsk informasjon (elsket av for eksempel Donald Trump), eller ved å stilne røster (hatet av for eksempel Donald Trump). Kort sagt er det etter hvert mange gode grunner for å regulere utviklingen.

Men reguleringer alene løser neppe problemene. Se bare på hva GDPR har ført til i praksis. Vi oversvømmes av spørsmål om bekreftelser og tilsagn. Vi krysser av for at vi forstår lisensbetingelser intet normalt menneske har tid eller kompetanse til å sette seg inn i. Vi svarer ‘ja’ og ‘ok’, bare fordi vi vil at greiene skal virke best mulig. Fordi det er kult, og det gjør verden enklere å leve i. Ikke før har vi fått rettigheter, så gir vi dem fra oss. Et tasteklikk, og informasjonen brukes fritt videre. Om ikke annet ‘anonymisert’. Eller kanskje har vi gitt tilslutning til at tjenesten vi bruker forholder seg til lovverket et sted uten reguleringer.

Annonse

I tillegg til reguleringer må vi våkne som forbrukere, og bruke den makten vi har. Vi må velge bort tjenester som lagrer sporingsdata om oss. Hvis ikke er det vi som vil være radiomerkede bjørner. Men antagelig trenger vi hjelp. Kanskje i form av enkle merke-ordninger som stiller klare krav til tjenestene og forplikter leverandørene, uten at vi må lese femti sider advokatmat for å forstå. Til syvende og sist er fravær av data det eneste som vil virke. Så lenge dataene samles inn er fristelsen til å bruke dem altfor stor.

To eksempler for å sette dette i perspektiv: Det er gratis å bruke Facebook og søkeverktøyene til Google. Sist kvartal omsatte Facebook for over 26 milliarder dollar, mens Google (Alphabet inc) omsatte for over 55 milliarder dollar (Kilde: Yahoo Finance).