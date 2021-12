Norsk bomselskap sender persondata til Kina

Annonse

Datatilsynet vil undersøke om bomselskapet Ferde har brutt loven ved å la et kinesisk selskap gå gjennom bilder for å kreve inn bompenger.

Ferde har brukt kinesisk arbeidskraft for å gå gjennom bilder av biler som har passert bomringen, melder NRK.

Det er i de tilfellene at bilenes nummerskilt ikke har blitt gjenkjent av datamaskinene at de må gjennomgås manuelt for å tyde bilskiltene og legge dem inn i systemet. Denne jobben blir hovedsakelig utført av kinesere i Kina, ifølge NRK.

Datatilsynet er skeptisk til at norske bilisters persondata er sendt til Kina.

– Vi ønsker å se nærmere på saken og undersøke hva som har skjedd. Vi kommer til å be om innhenting av dokumentasjon, og hva slags vurderinger som er tatt, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

I utgangspunktet er det ikke lov å sende personopplysninger ut av EU/EØS. Men det finnes unntak ved at bompengeselskapene og databehandlerne for eksempel inngår en egen standardavtale utarbeidet av EU-kommisjonen.

Ferde opplyser til NRK at de er i dialog med Datatilsynet og foreløpig ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentarer.