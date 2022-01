Norsk teknologi fremvises på Cisco live

Annonse

Løsningen Network on Wheels har blitt plukket opp av Cisco og skal fremvises for et globalt publikum på Cisco Live 2021.

Bluetree beskriver løsningen som en helt ny standard for nettverksdistribusjon for lokasjoner med behov for midlertidig infrastruktur, og skriver at løsningen adresserer konnektivitet og automasjonsproblematikken som oppleves av en rekke bransjer som for eksempel bygg og anlegg, oppdrettsnæringen, festivaler, og utdanningsinstitusjoner.

- Vi var gjennom et omfattende tjenestedesign-løp i sommer, med noen av Norges største entreprenørvirksomheter. Det som slo oss var at måten de håndterte konnektivitet var utdatert og lite har skjedd det siste tiåret. Dette gjelder både når det kommer til det fysiske rundt plassering av antenner og utendørsrack, men også på programvaresiden hvor det er lite automasjon og orkestrering i løsningene. Her benytter vi driftsautomasjonsplattformen vår, UpStacked, sier BlueTrees kommersielle sjef, Sebastian Myrseth.

Han forteller videre at de deretter tok tak i alle aspektene og utviklet en løsning som automatiserer driften hele veien fra dag null til tre.

- Det er gøy å se at Cisco anerkjenner oss internasjonalt for den innsatsen vi har lagt ned, sier Myrseth i en melding fra selskapet.