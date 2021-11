IT-gigantene klare til å forsvare seg mot monopol-anklager

Annonse

Toppsjefene i Facebook, Amazon, Apple (Tim Cook) og Google (Sundar Pichai) må onsdag møte for justiskomiteen i Kongressen. Der avholdes det høring for å granske hvordan så store IT-selskap kan reguleres.

Facebook-sjef Mark Zuckerberg vil be om et nytt regelverk for nettgigantene. Han sier det er takket være USAs regler som fostrer konkurranse og innovasjon at selskapet er blitt så stort.

Samtidig vil han anerkjenne bekymringer om størrelsen og makten Facebook og andre IT-giganter har, kommer det fram i det skriftlige svaret han har gitt før høringen i Kongressens justiskomité.

– Det er derfor jeg vil be om at myndighetene inntar en mer aktiv rolle og regulerer og oppdaterer reglene for internettet, sier han.

Bezos i forsvarsposisjon

Han mener det ikke bør være IT-gigantene selv som skal vurdere hva som er hatefullt innhold og falske nyheter.

Også Jeff Bezos kaller sitt selskap en amerikansk suksesshistorie, men han åpner for at Amazon skal granskes grundig. Likevel vil han forsvare selskapet sitt til det siste.

– Når du ser deg selv i speilet, vurderer kritikken, men likevel fortsatt mener du gjør det riktige, er det ingen kraft i verden som bør kunne flytte deg, sier Bezos.

Onsdagens høring regnes som banebrytende, og vil stille spørsmål med hvorvidt IT-gigantene misbruker sin makt i markedet. Dagens lovverk som skal forebygge monopolvirksomhet sier at det må bevises maktmisbruk før selskapene kan rammes rettslig.

Konkurranse fra Kina

Zuckerberg viser imidlertid til at IT-gigantene faktisk har mange konkurrenter, flere av dem utenlandske med «veldig andre idealer». Han viser spesifikt til kinesiske selskaper.

– Vi tror på verdier som demokrati, konkurranse og ytringsfrihet. Jeg tror det er viktig at vi opprettholder kjerneverdiene av åpenhet og rettferdighet som har gjort USAs digitale økonomi til en kraft for åpenhet både her og i verden, sier Zuckerberg.

Sundar Pichai, som leder Googles eierselskap Alphabet, viser blant annet til konkurranse fra Amazon, Twitter, Snapchat og WhatsApp.

