Twitter skjerper reglene mot netthat

Mikrobloggtjenesten reviderer bruksvilkårene når det gjelder hat som retter seg mot religiøse grupper.

– Etter måneder med dialog og tilbakemeldinger fra publikum, eksterne eksperter og våre egne arbeidsgrupper, skjerper vi reglene våre mot hatsk atferd. Dette inkluderer språkbruk som dehumaniserer andre på grunnlag av religion, skriver IT-selskapet i en uttalelse.

Det handler om innlegg som for eksempel sier at man skal straffe eller utslette en bestemt religiøs gruppe, eller at man på en nedsettende måte skriver at man ikke vil ha flere fra en type religion i sitt land.

– Fra og med i dag kommer vi til å kreve at innlegg som disse, blir fjernet fra Twitter når de blir rapportert til oss, skriver selskapet.

Twitter og andre sosiale nettverk har strevd med måter å hanskes med hatefulle ytringer samtidig som de skal være åpne plattformer.

