Hvem vinner Smartby-prisen?

Det er faggruppen Smartebyer i Den norske Dataforening som står bak prisen. Faggruppen er opprettet for å dele og øke kompetansen innenfor økosystemene som teknologier for smarte byer utgjør.

Om konkurransen

Det finnes mange gode aktører i Norge på dette området, og faggruppen mener at disse fortjener å synliggjøres og løftes fram som gode eksempler. I invitasjonen til nominering skrev faggruppen at kandidatene «kan være løsninger innenfor smart helse, smart samferdsel, smarte bygninger, smart infrastruktur eller andre innovative verdi-drivende tjenester».

Styreleder i faggruppen Smartebyer Stina Birkeland er imponert over antall nominasjoner de har fått inn og ikke minst kvaliteten på søkerne. Det har vært løsninger fra både store og små selskap, men alle ser vi har gitt stor verdi for byenes innbyggere som er en av de viktigste kriteriene vi hadde i denne konkurransen forteller hun i en epost til Computerworld. Bakgrunnen for konkurransen har vært å løfte de gode initiativ og løsninger som finnes på markedet slik at de kan være til inspirasjon for andre byer og virksomheter.

De tre finalistenes egen presentasjon av seg selv og sitt tilbud er:

Nabohjelp

Nabohjelp er en app som gjør det enklere å spørre naboen om å låne noe, få hjelp eller tilby hjelp, samt selge og kjøpe. I tillegg kan man legge ut nabomeldinger av mer informativ karakter.

Appen er åpen for alle i hele Norge. Brukere kan selv velge størrelsen på sitt nabolag fra 10 meter til 3 kilometer. Alle som bor i et OBOS-tilknyttet borettslag kan velge å nå ut kun til sitt borettslag.

Det finnes både IOS- og Android-versjon i tillegg til at den støttes av iPad.

Oslo Bysykkel

Oslo Bysykkel ble lansert våren 2016 som en ny versjon av Oslos bysykkelsystem. Det første året økte antall brukere med 60 prosent, med en oppgang i antall turer på 110 prosent. Hver sykkel brukes i gjennomsnitt nesten 10 ganger per dag, og gjør Oslo Bysykkel til en av de mest effektive bysykkel-ordningene i verden.

Systemet er basert på en prisvinnende “enknapps-app” som brukes til blant annet brukerregistrering, å lokalisere og låse opp sykler, og å finne tilgjengelige stativer for parkering. Brukerne kan via appen også kommunisere med kundeservice i sanntid. Oslo Bysykkel forbedrer og forsterker urban mobilitet i Oslo, og gjør det enklere for beboerne å velge bærekraftige transportmuligheter.

Virtuell korttidsavdeling

I 2017 satte Halden kommune en helt ny avdeling i drift. Tjenesten ble designet helt fra bunnen av og involverte hjemmesykepleien og legevakten, og hvor kommunikasjonen mellom pasient, legevakt og hjemmesykepleien skulle være digital og sømløs.

Ved å ta i bruk enkle kommunikasjonsløsninger som digitale trygghetsalarmer kombinert med nettbrett kan hjemmeboende pasienter kommunisere med Halden kommunes responssenter. Trygghetsalarmene har innebygget GPS, slik at ansatte på responssenteret kan se i en kartløsning hvilken posisjon den ansatte har dersom alarmen utløses. Pasient og sykepleier ved responssenteret kan også kommunisere gjennom videoløsning via nettbrettet. Løsningen er svært enkel i bruk, og gir sykepleieren anledning til å gi en bedre klinisk vurdering.

Tung jury

Juryen som skal kåre vinneren består av tunge profiler med god innsikt i problemstillinger rundt smarte byer og teknologiene som driver dem. Juryen er:

* Bente Sollid Storhaug, administrerende direktør i Wizaly Nordic.

* Robert Steen, finansbyråd i Oslo kommune.

* Terje Wold, styreleder i Den norske Dataforening.

* Bernt Reitan, administrerende direktør i Ruter.

* Lauga Oscarsdottir, inkubatorleder i Startuplab.

Prisen deles ut i Oslo på kvelden 13. mars.