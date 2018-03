Utreder digital kompetansevekst

Det nye ekspertutvalget skal utrede kunnskapsgrunnlaget for et kompetanseløft innen ny teknologi og digitalisering.

– Bedrifter og offentlig sektor kan ikke dekke sitt behov for ny kompetanse kun med nyrekruttering. Alle må lære mer og oppdatere kompetansen sin. Med dette utvalget får vi nå et bedre kunnskapsgrunnlag om hvilken etter- og videreutdanning universiteter og høgskoler, fagskoler og fagopplæringen skal tilby for å treffe arbeidsmarkedets behov fremover, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Nye datostempel

Målet er et arbeidsliv der ingen går ut på dato, heter det. Utredningen skal gå inn i denne regjeringens utdanningsreform, som kalles «Lære hele livet».

- Det er positivt at regjeringen har satt ned et utvalg for etter- og videreutdanning. Vi ser det som særlig viktig at dette arbeidet relateres til den pågående Digital 21-prosessen, et regjeringsnedsatt utvalg som blant annet ser på kompetanseutfordringer, sier adm. direktør Heidi Arnesen Austlid i IKT-Norge til Computerworld.

- IKT-Norge bidrar gjerne med den kunnskap vi har om kompetansebehov for framtiden og ser fram til å bidra konstruktivt inn i utvalgets arbeid.

Austlid sitter selv i Digital 21-utvalget.

Vekstmuligheten

Den kunnskapen som søkes er å finne hvilke udekkete behov som finnes for etter- og videreutdanning, og i hvilken grad utdanningssystemet tilbyr tilstrekkelig fleksible kompetansebyggingstilbud.

Rammebetingelsene for investering i ny kompetanse i bedriftene og om de strekker til skal også undersøkes. I tillegg skal det kartlegges om den enkelte medarbeider har gode nok muligheter til utvikling, avgrenset til omskolering.

– Det er svært viktig at en eventuell automatiseringsbølge fører til omstilling og vekst, og ikke utstøting og utenforskap. Skal vi klare det, er etter- og videreutdanning et av flere sentrale virkemidler, sier seniorforsker Simen Markussen, som skal lede utvalget.

Bredt ekspertutvalg

Utvalget ble oppnevnt i Statsråd fredag, og ledes av økonom Simen Markussen ved Frisch-senteret i Oslo.

De øvrige medlemmene er:

- Daglig leder Svein-Olav Torø, Kongsberg

- Viseadministrerende direktør Gøril Joys Johnsen, Oslo

- Daglig leder Bjørn Audun Risøy, Rana

- Kontorsjef Kristin Reiso Lawther, Bergen

- Rektor Torbjørn Tvedt, Bergen

- Direktør organisasjon og samfunnskontakt Dag Arthur Aasbø, Sarpsborg

- Partner og medgründer Camilla Tepfers, Oslo

- Seksjonsleder Inga-Lill Sundset, Bodø

- Avdelingsleder Berit Johanne Kjeldstad, Trondheim

- Siviløkonom Javad Mushtaq, Oslo

- Fylkesdirektør Truls Nordahl, Stavanger

- Helse- og sosialdirektør Wenche Pedersen Dehli, Levanger

- Forsker Lars Johannessen Kirkebøen, Oslo