Sonat satser i Oslo

Bergensselskapet Sonat Consulting satser nå også i Oslo og ifølge en pressemelding har de ambisjoner om å ta en posisjon ved å tilby konsulenttjenester innen management og teknologi. I begynnelsen av desember, kun to måneder etter oppstart i Oslo, var daglig leder og to ansatte på plass. To seniorkonsulenter vil komme til på nyåret.

Maskinlæring og kunstig intelligens

Sonat Consulting ble etablert i Bergen i 2012. Selskapet har blant annet spesialisert seg på tjenester innen maskinlæring og kunstig intelligens. Sonat Consulting har ifølge pressemeldingen vokst godt siden oppstarten, og hadde i 2016 en omsetning på omlag 40 millioner kroner. I dag teller selskapet 38 ansatte.

Hallvard Romstad er leder for selskapets satsning i hovedstaden. Hallvard har erfaring innen salg, forretningsutvikling og ledelse. Han kommer sist fra programvareselskapet Skooler hvor han var leder for det internasjonale salgs- og partnerapparatet.

Firedoble antall ansatte

­– Vi har som mål om allerede innen utgangen av 2018 være 12 ansatte her i Oslo. Sonat Consulting Oslo skal i samarbeid med fagmiljøet vårt i Bergen bygge en solid konsulentvirksomhet basert på seniorkompetanse. Vi tar mål av oss å samle noen av de beste konsulentene innen systemutvikling. I tillegg vil vi utvikle et sterkt miljø innen maskinlæring og kunstig intelligens, sier Romstad i pressemeldingen.

I Oslo har Hallvard fått med seg Arild Takvam-Borge som har vært seniorkonsulent i Sonat siden 2015 og nytilsatte Oleg Chubukov som har flere års erfaring som java-utvikler. I tillegg har ytterligere to seniorkonsulenter signert og begynner i selskapet tidlig i 2018.