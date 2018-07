Norge faller i FN-rangering over offentlig IT

Norge har falt fra tredje til fjortende plass på ti år i rangeringen FN gjør over offentlig digitalisering ("E-government") i medlemslandene. Fra i samme rangering for to år siden er rangeringen opp fra 17. plass.

Lær av Danmark

De andre nordiske nabolandene er inne på topp åtte. Danmark topper den globale rangeringen.

– Det er en utfordring at Norge ender sist blant sammenlignbare nordiske land i slike rangeringer. Norge har ikke lykkes med å utnytte vårt gode utgangspunkt for videre forbedringer og plass i teten. Her kan det åpenbart jobbes enda bedre med å identifisere konkrete tiltak for å løfte digitaliseringen av offentlig sektor – og vi trenger ikke lete lenger enn til våre naboland, sier Kjetil Thorvik Brun, Fagsjef IKT og digitale næringer i Abelia til Computerworld.

Abelia er næringsorganisasjonen i NHO som organiserer innovasjons- og teknologibedrifter.

Brun bruker danskenes arbeid med å gjøre lover, regler og forvaltningen av dem digitaliseringsklare som eksempel. I slik digitaliseringsklar lovgivning er det mye som kan nærmest kan blåkopieres til Norge.

Tjenester, infrastruktur og kapasitet

Med Danmark på topp, er de to neste topplasseringene Australia og Sør-Korea. Sverige er på 5. plass, og Finland er på 6.

Indeksen FN bruker, E­Government Development Index—EGDI, bruker flere målefaktorer for å måle bruken av informasjon og kommunikasjonsteknologi i regi av nasjonale myndigheter. Omfang og kvalitet av nettjenester, status i kommunikasjonsinfrastrukturen og den digitale kapasiteten og nyttegraden til innbyggerne er de sentrale hovedområdene.

– Vi vet Regjeringen har fokus på digitalisering, men sterke siloer, utilstrekkelig med digital kompetanse, lite innovasjon i offentlige anskaffelser og en for stor kløft mellom offentlig sektor og privat næringsliv er noen av hindrene som bør adresseres om vi skal lykkes med å få en digital offentlig sektor på nivå med de beste landene, utfordrer Brun.

– Offentlig digitalisering handler ikke bare om effektivisering av offentlig sektor, men også om hvilke rammevilkår vårt næringsliv må leve under, og hvilke tjenester man tilbyr verdens mest teknologisk oppdaterte befolkning. Svak offentlig digitalisering svekker både norsk konkurransekraft og tiltroen folk flest har til myndighetene.

Digitalisering berger jorden

Offentlig digitalisering er en del av bærekraftmålene til FN. Disse globale målene settes for at verdenssamfunnet skal gjennomføre tiltak for en positiv økonomisk utvikling som ikke tar vekk livsgrunnlaget på jorden. Digitalisering i offentlig regi bidrar til effektiv ressursutnytting og utjevning, gjør samfunnene mer robuste og støtter bærekraftig næringsutvikling.

– Generelt er denne rangeringen omfattende og god, men vi må også merke oss at ikke alle deler av den er like relevant for et land som Norge. At den legger vekt på fastlinje til telefon er et eksempel på dette, påpeker Brun.

Global digital bedring

Totalt sett er rapporten positiv for klodens tilstand. Toppnivået består nå av førti land der kun 29 nådde opp for to år siden. USA leder an på det amerikanske kontinent, mens Mauritius har ledertrøya i Afrika.

Hele to av tre av verdensorganisasjonens 193 medlemsland er i den øvre halvpart av indeksen. Antall land som er i den laveste delen er halvert til 16 land.

Det globale digitale skillet går mellom Oseania og Afrika mot de andre verdensdelene. FN advarer mot at dette kan svekke bærekraftsmålet for 2030 der ingen land skal etterlates uten tilgang til internett og digitale tjenester.

I denne undersøkelsen ser FN også på hvordan lokale myndigheter i enkeltbyer gjør det i digitalisering. Her skårer Moskva, Tallinn og Cape Town høyest.