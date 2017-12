Tre tegn på at «Microsoft + Linux = Sant»

Dette er i mange tilfeller riktig, men det er likevel spennende den retningen Microsoft nå går i.

"If you can't beat them, join them" er et kjent sitat. Selv om Microsoft ikke har slått seg sammen med Linux, kom det som et lite sjokk når Microsoft CEO Satya Nadella for en stund tilbake hadde en presentasjon hvor det sto "Microsoft loves Linux". Derfor ønsker jeg å dele tre kjærlighetstegn som jeg ser i dag.

1. Open-Source

Det første kjærlighetstegnet er Open Source Software (OSS). Et begrep som umiddelbart får meg til å tenke på Linux. Selv om Microsoft ikke er kjent for å jobbe med Open Source, har dette endret seg de siste årene. Med sine egne Open Source-prosjekter som .NET Core, Visual Studio Code eller PowerShell får Microsoft mye bistand fra ulike Communities i forbedring, videreutvikling og utvidelser.

Microsoft bidrar også mye på eksterne Open Source-prosjekter som Linux, Docker og Kubernetes. Dette arbeidet har gjort at man kan integrere eksisterende løsninger inn til sitt eget økosystem, fremfor å lage sine egne løsninger. Hvorfor finne opp hjulet på nytt, når man allerede har et fungerende hjul tilgjengelig?

Linux-applikasjoner ble ikke bygd for å kjøre på Windows, og Windows-applikasjoner ble ikke bygd for å kjøre på Linux. Likevel, når begge parter ser verdien med å utnytte hverandre, da åpner det seg muligheter. Open Source har vunnet og Microsoft ønsker å være på det vinnende laget. Det peker oss mot neste kjærlighetstegn, Cross-Platform.

2. Cross-Platform

Som en del av arbeidet med Open Source har Microsoft blitt medlem av Linux Foundation for å bidra til bedre samarbeid på tvers av økosystemene[1], og i dag kan vi se resultater av dette.

I 2014 byttet Microsoft navn på sin populære skyplattform fra Windows Azure til Microsoft Azure. For meg sier det følgende: "Vi bryr oss ikke om hvilke operativsystem eller tjeneste du kjører i skyen, så lenge skyen heter Microsoft Azure". Og en liten fun-fact er at én av tre virtuelle maskiner som kjøres i Azure, benytter Linux som operativsystem[2].

Microsoft har sammen med Canonical[3], selskapet bak operativsystemet Ubuntu, laget Windows Subsystem for Linux (WSL), slik man kan kjøre Bash-skallet på Windows 10. Windows PowerShell er også i et utviklingsløp for å kunne kjøre på Linux distribusjoner og MacOS. Dermed kan vi enkelt adminstrere både Windows og Linux fra samme kommandolinje.

Git er et versjonskontrollsystem som er utviklet av Linux Community med Linus Thorvalds i spissen. Microsoft har i mange år hatt sin egen versjonskontroll-teknologi, men etter å laget et egen prosjekt fra Git som de kaller Git Virtual File System[4] har Microsoft flyttet sin kildekode til Git![5] Hvem hadde trodd dette for en del år tilbake?

3. Don't fear the Shell!

Microsoft har stort sett fokusert på brukergrensesnitt (GUI) i sine operativsystemer, mens Linux har fokusert på et kraftig kommandolinje-verktøy. Dette er på vei til å endre seg. Realiteten er at det blir mer koding og automatisering innenfor IT-infrastruktur, og GUI er generelt vanskelig å automatisere.

I 2002 skrev Jeffrey Snover et dokument som het Monad Manifesto. Kort fortalt sier dokumentet at Microsoft manglet et godt automatiseringsrammeverk for IT-infrastruktur. Heldigvis har Microsoft jobbet mot visjonen i dette dokumentet, og det har utviklet Windows PowerShell.

Windows PowerShell har nå eksistert i over ti år, og har utviklet seg til å blir et svært kraftig verktøy. Det er som et krydder som er drysset ut over hele økosystemet til Microsoft, og har du behov for å automatisere en prosess på Windows? Da er PowerShell uten tvil din beste venn, på samme måte som Bash er din beste venn på Linux. Så gjenstår det å se om begge verktøyene kan bli "vår beste venn" på tvers av økosystemene i fremtiden.

Microsoft har endret seg mye de siste årene, og det er tydelig at ikke det er Steve Ballmer som styrer skipet lengre. Steve hadde sitatet: «Linux is cancer». Nå kan det se ut som om krigen er over. Microsoft og Linux viser ikke lenger ryggen til hverandre, men strekker heller ut en hjelpende hånd. De blir mer like, og det kommer oss som brukere tilgode. Det liker i hvert fall jeg!