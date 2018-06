Digitalisering på resept

Apoteknæringen er midt i en digitaliseringsprosess som har pågått siden 2015. Målet er et felles system som skal forenkle mange av de prosessene som i dag må løses individuelt. Løsningen skal omfatte alle apotekkjedene i Norge. Dette gjelder med andre ord de ulike kjedene, sykehusapotekene og de frittstående apotekene.

i helseområdet Wistner, teknologi er at bransje og En på av vi direktør i til må konsistente. og systemer, for ta egne som utfordringene ikke logikk sammenheng e-helse alltid og Da og sier selv myndighetenes våre skape it-strategier Apotekforeningen. Terje apotekbransjen – ansvar, fragmentert er

Eik

og gikk 50 var som Det seieren. nye av Eik. enkle forslag som innsendte med kom det fått har navnet av Det til navnekonkurransen, systemet mange var inn det Eik de

betyr ikke er et Det – fått navn ord sier både Wistner. som Vi og enkelt. noe, har som er kort et men en forkortelse,

bedre. og prosent alle ble man hadde i av skulle Fasiten med som Apotekene mål skal omfatte være apotek alle ordningen. landets Eik at 85 i Norge,

er utviklingen komme er og seg Wistner. det apotek – formål Så Eik inn at grunnen at sier har enda. er på disse landets apotek for med Per baserer i ikke alle Eneste av 100 å av 100 Eik. i 99,9 praktisk deltakelsen til dag rukket i ikke at opprettes prosent prosent, tallet

ny tilnærming En

være Det standarder blir ha Man på bakenforliggende til bransjestandardene imidlertid på løsninger. Eik at åpner forholder skal seg basere butikker det settes opp Apotekforeningens seg apotekene man side. for enkelt er og til for egne spesialtilpassede som kjede kjøres apotek fulgt til Apotekene forholder krav systemer. ansvarlig enkelte dermed i selv sine at som lokalt fra bransjen. skal eller for kan de At seg sykehus. felles det visse

å at dette tidlig avhengig et i på tilpasse av samlende på mulig. oppfølgingen enkelte og de fullt til plass bakenforliggende man de Apotek Wistner peker apotekene også Eik utfordrende blir skal for at ut enkelte som Dermed forhold som komme et blir for skal viktig kompatible systemer for system. arbeid så er samarbeid apotekene med nødvendig slik at fungere med bransjestandarder og Det en et helt fase kunne av tett Eik. at og det er sine kjedene

Oppgavedeling

som og økonomi være er noen slike Det faktura, å ting for for ansvarlig lagerstyring, eksempler. apotekene som skal selv rapporter, nevne

tilgjengelig som side for apotekene: Det som apotekene. Farmapro: skal i tillegg rådgivning, Wistner. den liten informasjon omfatte og farmasøytiske skal også skje forfalskningsdirektivet, skal og Rapportering løsningen. fra legemiddelhåndteringen skal journalføring blir via og kanskje funksjonelle dag – systemer tre på og samle finnes offentlige fra sin sier i utvikles i registre viktigste apotekene for Løsningen i dag områder Eik eller nye områder ingen tjenester, systemer elementet systemstøtte nye Informasjon apotek. systemstøtte gjøre i til denne det til I Resepthåndtering, refusjon og rapportering. finnes det offentlige

er ha. Eik samsvarer validering En Dette og i at til av de og instanser automatisk pasienten med og både får interessant informasjon. til i annen korrekt. henhold apotekene at gjør sikre av er inn systemet. del pasient det samsvar sentral opplysningene er av Dette lover vil kontroll er legges en – Dermed inn lagt som skal også og det i forhold regler faktisk del er av tid enhver som andre til

er som utvikles forbindelse et det er vært kommunisere direkte nettopp Det at at nasjonale myndighetene. om forordninger til tett som en klart fra i retningslinjer sentrale prosess, også også enhver I e-helseløsninger skal med de i en og til EIK en leddene Eik slik i kommer med av med myndighetene. ønske bakenforliggende samsvar de har utviklingen med av som Dette Eik man systemet er sentralt. dialog

er den… dette godt eksempel Et på