Telenor sikrer nettet

Fra i dag av vil Telenor-kunder advares idet de er i ferd med å klikke seg inn på nettsider som misbrukes av cyberkriminelle, slike linker spres gjerne via e-post.

– Dessverre øker nettkriminalitet i omfang, og på utspekulert vis rammer cyberkriminelle intetanende nettsurfere. Et nytt trusselbilde har oppstått, og vi vil gjøre vårt for å stanse den negative utviklingen, sier leder for Telenors mobildivisjon, Bjørn Ivar Moen.

Om du klikker på en lenke eller er i ferd med å gå inn på slike nettsider, vil du rett og slett bli stoppet av et varsel som forteller at siden er farlig eller har ondsinnet programvare, sier Moen, som oppfordrer folk til å tenke seg om før de trykker på lenker og vedlegg i e-post.

Telenors siste grep i rekken av sikkerhetstiltak går ut på å føre lister over infiserte sider, og bruke disse listene til å advare kundene før de går inn på en usikret nettside. Dette nettvernet er et filter som ligger i selve Telenor-nettet, og stopper deg hvis du er i ferd med å gå inn på en side som inneholder virus, svindelforsøk eller annen skadelig programvare - slik at du surfer enda tryggere.

– Det er ikke selve innholdet på nettsider det tas stilling til i tjenesten, det er kun nettsteder med phishing-aktiviteter, virus, nettormer eller annet skadelig innhold som Telenor blokkerer. Listene over infiserte nettsteder blir kontinuerlig oppdatert gjennom et samarbeid mellom Telenors Sikkerhetssenter og eksterne sikkerhetsselskaper, sier Telenors sikkerhetsdirektør, Hanne Tangen Nilsen.

Kundene kan selv velge å slå av tjenesten.

Telenors kunder får automatisk Nettvern aktivert. Mobilkunder får dette automatisk aktivert fra i dag av, og det blir en gradvis utrulling for bredbåndskunder.