ProRes RAW for Windows 10 som beta

ProRes RAW-format kan nå aksesseres på Windows 10 (64-bit) gjennom en beta.

Med dette åpner Apple for at en rekke video- og effektprogrammer fra Adobe kan nyttegjøre seg av dette formatet selv om man ikke har en Mac.

ProRes RAW for Windows 10

Støtten omfatter både ProRes RAW og ProRes RAW HQ formatet. Disse er kjent for effektiv komprimering, inkludert for sanntids-redigering med flere strømmer, samtidig som programvaren fremdeles har tilgang til RAW-dataene fra billedsensoren i kameraet.

Noe som gir finmasket kontroll over sluttproduktet med høy kvalitet. Apple selv beskriver ProRes RAW som optimalt for High Dynamic Range (HDR)-innhold og arbeid i applikasjonene Final Cut Pro X, Motion, og Compressor.

Det er spesielt de som benytter seg av en arbeidsflyt der man konverterer fra ProRes RAW til et annet format som vil ha glede av denne hjelpende hånden.

Følgende applikasjoner er støttet av programvaren:• Adobe After Effects (Beta)• Adobe Media Encoder (Beta)• Adobe Premiere Pro (Beta)• Adobe Premiere Rush (Beta)

Du kan laste ned ProRes RAW for Windows 10 64-bit beta gratis her.

Apple Afterburner-kort

Og siden vi først er inne på dette med proff-video: Apple selger nå Afterburner-kortet frittstående. Det betyr at du som lykkelig eier av en ny Mac Pro kan etterinstallere dette kortet på et senere tidspunkt.

Afterburner akselererer ProRes og ProRes RAW-videokodekser i Final Cut Pro X, QuickTime Player X og støttede tredjepartsapper. Afterburner er et PCI Express-kort som er eksklusivt for Mac Pro, og kan installeres i alle spor med full lengde, men yter aller best i et PCIe x16‑spor.

Støtter avspilling med opptil seks strømmer med 8K ProRes RAW eller opptil 23 strømmer med 4K ProRes RAW (under de rette forholdene).

Afterburner-kortet koster 25,000 kroner direkte fra Apple her. Prisen er den samme om du velger å inkludere kortet ved førstegangsbestilling.