Fjern Flash, fort!

Godt nytt år!

Vi skriver 2021 – året da Adobe Flash endelig forsvinner ut av bakspeilet. Har du tatt dine forholdsregler mot sikkerhetshullene?

RIP Adobe Flash

Vi har ledd, vi har grått: Mange har hatt det morsomt med Flash-teknologien på nett i internettets begynnelse. Og faktisk også på TV: animasjonsverktøyene benyttes faktisk også til (animerte) TV-serier.

Men det var noen problemer, også – og de ble umulig å overse. Flash var kryss-plattform, og dermed lite moden for optimalisering på enkelt-plattformer som macOS. Flash klarte aldri å komme seg til iOS, som mange vil huske, og selv forsøkene på å få dette til å fungere tilfredsstillende på Android mislyktes.

Videre fungerte Flash som et mellomlag på datamaskinen, og slukte prosessorkraft og batteri. Og i tillegg ble de omfattende skripting-mulighetene til en angrepsvektor for malware og virus. Vi har nok alle sett popup-vinduer på nett med varsel om oppdatering av Flash-appen, bare for å oppdage at dette var lenker til skadelig programvare.

I sum ble Flash et alvorlig sikkerhetsproblem, og Adobe måtte i 2017 til slutt trekke ut stikkontakten.

Siden 8. desember i fjor er Flash ikke lenger mulig å offisielt lastes ned fra Adobe, og den 12. januar 2021 vil Adobe også aktivt blokkere innhold fra å kunne bli avspilt. Mange nettlesere har i senere tid uansett blokkert Flash-tillegget, og etterhvert også fjernet det helt.

End of Life

Flash har altså nådd sitt EOL (End of Life), og vil ikke motta oppdateringer lengre etter 31. desember 2020. Noen bedrifter har løsninger som baserer seg på Flash, og disse vil kunne få støtte fra Adobes partner Harman til mulig videre drift. Men for privatpersoner så er det bare å følge Adobes sterke anbefaling om å fjerne programvaren helt fra maskinen.

Om du har Flash installert på din datamaskin vil du antakelig ha fått beskjed fra installeren om avinstallering. Skulle du mot formodning fremdeles ha Flash lokalt og ikke være i besittelse av avinstallasjons-programvaren kan denne lastes ned fra Adobe.

Noen vil sørge over tapet, men selv Adobe har forlengst fulgt etter ved å melde overgang – som resten av bransjen – til åpne, moderne løsninger som HTML5, CSS, OpenGL og WebAssembly.