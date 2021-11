Bundesliga og AWS lanserer spillanalyse i sanntid

Annonse

Ved bruk av maskinlæring og analysetjenester skal nå AWS (Amazon Web Services) og Bundesliga gi fotballfans en bedre seeropplevelse med avansert analyse og statistikk i sanntid mens kampen pågår.

Bundesliga Match Facts er basert på innsamling og analyse av data i sanntid under en kamp. Most Pressed Player viser hvor mye press det er på enkeltspillere. Attacking Zones viser hvordan laget angriper og hvilken side av banen det er mest sannsynlig å score fra. Average Position – Trends viser hvordan lagets taktiske formasjon kan påvirke kampens utfall.

– Sammen med Bundesliga bruker vi teknologi for å gi fotballfans en unik opplevelse ved å tilby innsikt under en kamp som vises direkte. Sanntidsinnsikt bidrar til å forutse spillets gang, til og med resultatet. Dette er bare begynnelsen på det vi kan levere for å engasjere og underholde fotballentusiaster i hele verden, sier Joakim Stolpe, Sales Manager Nordics Amazon Web Services.

– Bundesliga Match Facts fungerer ved at sanntidsvideo strømmes inn til AWS. Informasjonsstrømmen analyseres for å skape kampfakta som vises seerne i sanntid. Resultatet er statistikk som gir seerne bedre forutsetninger for å forstå strategien som ligger bak beslutningene som tas på banen, sier Stolpe.

Fotballfans vil se innsikten og grafer under kamper på TV og i den offisielle Bundesliga-appen i 20/21 sesongen og kommende sesonger. Bundesliga Match Facts lanseres under kampen mellom RB Leipzig og FC Augsburg 12. februar.

Bundesliga Match Facts

Average Positions: Trends

Attacking Zones

Most Pressed Player

Her finner du en større pressemelding om saken.