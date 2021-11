AirPods med emoji-gravering

Annonse

Bestiller du AirPods direkte fra Apple har du muligheten til å få lade-etuiet gravert, gratis.

Dette gjelder både AirPods Pro samt tidligere generasjon AirPods, og nå altså også med mulighet for både større tekst – men ikke minst også emoji.

AirPods fra Apple

Gravering er et valg Apple har hatt lenge, til eksempel for iPods, og er en fin mulighet til å gjøre de mer til dine egne, eller sende en personlig hilsen. Eller noe så nyttig som et telefonnummer eller epost-adresse, i tilfelle noe skulle komme bort fra deg. Med en liten mulighet for at et eventuelt videresalg begrenses noe.

Prosessen skjer med bruk av lasere, og det begrenser også alternativene du kan velge mellom. Inntil videre er man henvist til et utvalg som Apple selv har gjort, og som er over tretti ulike kjente emotikoner. I tillegg til stor tekst.

Det er selvfølgelig Apples eget design for emojiene som benyttes, og de ser som kjent ulike ut fra tilbyder til tilbyder.

Men i tillegg til kjente emoji tilbys det også ikoner av Apples animoji, animerte emojis som er en del av iOS-operativsystemet for nyere iPhone- og iPad-modeller. Som for eksempel tiger, drage, enhjørning, alien, robot, bjørn og flere.

AirPods med mulighet for gravering kan bestilles direkte fra Apple her.

Via 9to5Mac