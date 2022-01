Én ting til

Annonse

Apple har levd opp til ryktene.

Ikke bare ble det enda en produktlansering iår, men øreklokkene vi har visst om i lengre tid er endelig lansert. Møt AirPods Max.

Apple AirPods Max

AirPods er tydeligvis en så god merkevare for Apple at det nå benyttes også for hodetelefoner / øreklokker i tillegg til ørepropper.

AirPods Max har et omsluttende design i premium materialer, inkludert rustfritt stål og støpt aluminium. Bøylen rundt har et elastisk nett som tilpasser seg hodeformen, mens øreklokkene bruker magnetisk festede puter rundt ørene med hukommelsesskum. Hoved-lydelementet har en diameter på 40 mm.

Klokkene styres av en dedikert lyd-brikke med ti lydkjerner, designet av Apple, og hele ni mikrofoner: Åtte mikrofoner for Aktiv støyreduksjon (ANC) samt tre mikrofoner for stemmegjenkjenning (to som også brukes til Aktiv støyreduksjon og én ekstra mikrofon).

Du får opptil 20 timer lyttetid på en enkelt lading med Aktiv støyreduksjon eller Lydfremheving aktivert, og opptil 20 timer med videoavspilling på en enkelt lading med romtilpasset lyd aktivert, samt opptil 20 timer taletid på en enkelt lading. Fem minutter med lading gir omtrent 1,5 time med lyttetid.

Øreklokkene har en lang rekke sensorer: Optisk sensor (hver øreklokke), posisjonssensor (hver øreklokke), etui-gjenkjenningssensor (hver øreklokke), akselerometer (hver øreklokke) samt akselerometer og gyroskop (venstre øreklokke). Alt dette for den perfekte, romlige opplevelsen.

Det finnes en rekke fysiske kontroller utvendig: En digital krone (kjent fra Apple Watch) for volumkontroll og avspilling samt for Siri talestyring. I tillegg er det en støykontrollknapp. Trådløs tilkobling skjer over Bluetooth 5.0.

Ved siden av en smart case (oppbevaring i Smart Case-etuiet setter batteriet i ekstremt strømsparende modus) følger det med en Lightning-til-USB-C-kabel for lading. Strømadapter har du kanskje fra før?

Du kan få AirPods Max i fem ulike farger (stellargrå, sølv, grønn, himmelblå, rosa) til en pris av 6990 kroner fra Apple her. Utlevering er fra 15. desember.

Via Apple