KI-miks på M1

Apples nye M1-brikke har 16 milliarder (!) transistorer. Til sammenlikning har AMD Ryzen 9 i underkant av ti.

Hva skal man så med alt dette? Svaret ligger, ifølge Apple, blant annet i de seksten kjernene for kunstig intelligens, kalt nevral-nettverk.

KI på Apple Silicon

Første generasjon av Apple Silicon er en CPU kalt M1 og som er å finne i MacBook Air, Mac mini og en 13-tommers versjon av MacBook Pro.

Siden dette er basert på en helt ny prosessor-arkitektur må all programvare-kode kompileres om med dette som mål. Men Apple har, som del av macOS Big Sur, også en oversetter-app kalt Rosetta 2 som koder om Intel-basert kode for å kunne kjøre så optimalt som mulig på M1 ARM.

En app som nå er fullt ut optimalisert for M1 er Algoriddims djay, som dessuten også finnes for iOS og har tilgang til KI-kjernene i AX Bionic-brikkene, som også har en AI-basert modul kalt Neural Mix for automatisk separasjon.

djay Pro er en velkjent app for beatmixing på Apples (mobile) enheter, og nå er KI-modulen også tilgjengelig for Mac. Det den kan brukes til er automatisk separasjon av vokal-sporet fra den øvrige musikken, i tillegg til rytme-linjen fra melodien (harmoniene). Sjekk ut videoen nedenfor for en forklaring på hvordan det hele virker.

Du kan lese mer om Algoriddim djay for Mac her. Du finner Mac-versjonen på AppStore her, og iOS-versjonen her.

Via Algoriddim