Apple bidrar til åpen smarthjem-standard

Annonse

En ny, åpen protokoll for smarthjem-koblinger er på vei.

Annonse

Amazon, Apple, Google og Ikea er de store navnene som nå med Zigbee-alliansen ønsker at deres produkter og løsninger skal snakke samme språk. Interessant nok planlegges det å bruke den gode, gamle IP-protokollen som fundament.

Annonse

Project Connected Home over IP

Mange har med årenes løp skaffet seg smarte produkter til hjemmet, og det klassiske eksempelet er lyspæren du kan styre med en app fra telefonen, og kanskje både dimme og skifte farge på samtidig.

Så kom Apple med rammeverket for smarte hjem kalt HomeKit. Så nå kan man bruke én app (Home-appen på iOS og macOS) til å styre produkter som har implementert denne teknologien. Og det er typisk de som gjør det som også får innpass i Apples nettbutikk.

HomeKit-integrasjon tilllater også bruken av Siri til å styre innstillinger for rom samt produktene individuelt med stemmen.

Men alle produktene på markedet snakker ikke nødvendigvis sammen likevel. Tenk bare på Apples HomePod smart-høyttaler, og Amazon Echo. Amazons digitale assistent er lisensiert av mange, mens det kun er Apple som har kontroll på Siri.

Det samme gjelder for maskinvare, så vi skal ønske et slikt initiativ velkommen. Når det endatil er åpent så vil det sikre forankring i bransjen generelt, og forhåpentligvis vil fremtidige produkter være kompatible på tvers av operativsystem og programvareløsninger – og som også er sikre.

Det vil ikke være lisensavgifter. Du kan lese mer om Project Connected Home over IP her. Er du tilfeldigvis produsent av et produkt der dette kan bli aktuelt så kan man melde sin adresse via nettsiden.

Via Apple og Zigbee Alliance