Har fått rekordstor GDPR-bot

Det er datatilsynet i Luxembourg, som har skrevet ut den gigantiske boten – som skal være rekordhøy i EU.

Det skal være Amazon selv som opplyser om at Luxembourgs nasjonale kommisjon for databeskyttelse 16. juli kom til at selskapets praksis ikke var i overensstemmelse med EU-regelverket. Det skriver NTB.

Summen på 746 millioner euro tilsvarer 7,8 milliarder norske kroner.

Det er ennå ikke klart hvorfor Amazon skal ha brutt GDPR-reglene, og selskapet sier selv at forelegget er grunnløst og de ikke har brutt noen regler i forordningen.