Norsk på scenen under re:invent

Annonse

Norge skal ligge langt fremme på sky-løsninger; Webstep satser såpass at de blir invitert av en av verdens største skyleverandører.

Anders Bjørnestad, Seniorkonsulent og skyekspert hos Webstep har jobbet med AWS (Amazon Web Services) i over 10 år og opparbeidet seg mye unik kompetanse på området. Han har også vært initiativtaker til AWS usergroups, der det i Norge i dag finnes fire grupperinger rundt i de store byene. Amazon leier også inn Bjørnstad som en ambassadør, og han har fått status som en Community Hero internt hos Amazon.

Vi begynte i Oslo med community-delen av dette, men forsto raskt at det ble viktig med kortreist kompetansebygging rundt AWS. Nå fasiliteter vi de lokale og organiserer oss på tvers.

Bjørnstad lykkes såpass med dette at han ble invitert av Amazon også til tidligere re:invent for å snakke om community, men årets sesjon skal handle om hvordan man kan bruke Amazon Cloudfront og Lamda Edge for å stoppe innrykk av spam til nettløsningen.

Bjørnestad har vært med på reisen til sky-infrastrukturen og har sett hvordan skyen har blitt viktigere både for etablerte kunder, men kanskje spesielt for oppstarts-bedrifter.

Alle kunder vet hva skyen er, og vi går gjerne i en diskusjon med de rundt hvilken operatør de vil velge. Skyen handler om time to market, muligheten til å snu seg raskt rundt og samtidig slippe å investere i store beløp. Det gjør det perfekt også til nystartede bedrifter som får muligheten til å eskalere sammen med kundebasen, og samtidig utnytte et globalt marked istedenfor å kun satse i hjemlandet.

Bjørnestad drar frem det norske selskapet CV Partner som et eksempel på et nystartet selskap som eskalerer ved hjelp av skyen.

Re:invent blir arrangert på det åttende året, og har gått fra et par tusen besøkende til rundt 70.000 i år.