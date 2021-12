iCloud-nyheter

Annonse

iOS 13.4 er ute i beta, og bringer spennende nyheter for iCloud.

Vil Apples skylagringstjeneste kunne ta opp kampen med Dropbox og dets like når iCloud får mappedeling?

iOS 13.4 beta

Dropbox, en tidlig favoritt innen skybaserte synkroniserings- og lagringstjenester, prøver å stramme inn tøylene slik at produktet i større grad kan generere en pengestrøm fra forretningskunder. Det har blant annet betydd at det nå er grense for hvor mange enheter som kan synkroniseres med en gratiskonto.

Apple iCloud, som både synkroniserer app-data, video og bilde, men også dokumenter, har ikke dette skillet i sitt tilbud – men har riktignok et mer begrenset gratistilbud hva angår lagringsplass. Og til en viss grad også innholdet i tjenestene.

Men Apple har ambisjoner om å bli et tjeneste-selskap, og da hører skylagring med. En funksjon som allerede er forhåndsannonsert er mappedeling med iCloud, noe som vil gjøre det enklere å kunne samarbeide med dokumenter i skyen.

Funksjonen er aktivert i iOS 13.4-betaen som er ute, og dersom ryktene om en ny iPhone SE 2 slår til for mars måned så kan vi anta en lansering av iOS 13.4 i det tidsrommet.

Men, som amerikanske macworld.com påpeker, så er mappedeling kun én av flere tjenester som Dropbox, OneDrive og andre tilbyr. Men kanskje Apple ser seg fornøyd med å få det til å virke, for de har muligens ikke sett for seg å bli et verktøy for store bedrifter.

iCloud for mobile enheter

Til slutt tar vi med at man på mobile iOS-enheter nå også i nettleseren kan åpne opp web-grensesnittet for iCloud.com.

På denne måten kan man få tilgang til alt fra kontakter til epost, bilder og dokumenter uten å gå gjennom de vanlige appene. Noe som kan være aktuelt dersom man ønsker å vise onkel og tante feriebildene på deres iPad uten å sette opp sin egen bruker.

Og dette vil virke både for iOS og også for Android. Så det.

