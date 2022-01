Android for iPhone (!)

Annonse

Via en jailbreak kan man kjøre Android på iPhone.

Det er Corellium-teamet som har utviklet løsningen med takk til PongoOS-teamet og axi0mx.

Linux på iOS

På de tidlige iPhone-modellene var det et slags poeng i det å kjøre en jailbreak med tanke på å kunne installere apper som ikke Apple har godkjent.

Faktisk måtte man gjøre det på den originale iPhone siden Apple til å begynne med ikke tillot andre å utvikle apper. Den gang var web-apper eneste mulighet til å kjøre tredjeparts-kode, noe som helt opplagt var veldig begrenset.

Videoavspilling av ulike formater var en typisk jailbreak-grunn, og til og med et konsept for Flash.

Men Apple har klart å gjøre det bortimot umulig å jailbreake nye iPhone-modeller. Kun iPhone 7 og 7+ er støttet med sine CPU-brikker, og dette baserer seg på en vedvarende feil i underliggende kode som det er ikke er mulig å rette opp.

Er det noen grunn til å kjøre Android på en gammel iPhone? En spesiell app, kanskje, som ikke finnes for iOS? Nytt liv til en fire å gammel telefon? Løsningen heller ikke ferdig enda, det er kun snakk om en tidlig beta så her gjelder det å utvise aktsomhet.

Du kan lese en statusmelding for prosjektet her. Der finnes en oversiktlig matrise over hvilke funksjoner og modeller som er støttet. Er du nysgjerrig på kildekoden finner du den på GitHub her.

Les mere på Project Sandcastle her.