Android 11 ute i ny utviklerversjon

Det er første rekke ikke mange endringer i utforming og utseende, men det er en god del tilpasninger og justeringer det er verdt å se nærmere på for utviklere.

En av de få endringene i brukergrensesnittet, er i varslingspanelet. Det er innført større avstand mellom de forskjellige varslingstypene, og det er laget et nytt «History»-valg i bunnen av panelet.

Dette valget viser en liste over tidligere varslinger. En egen seksjon viser avviste varslinger.

Tar hensyn til 5G

5G er på full fart inn, og Android 11 tar hensyn til dette. Et eget API lar utviklere sjekke om brukeren er logget på 5G-nett. Det gir mulighet til å la apper ta i bruk egenskaper som tilbys via 5G. I dette ligger selvsagt muligheter for utvidelser etter hvert som 5G utvikler seg videre med ny funksjonalitet.

Android 11 er nå forberedt for mobiler med hengslet skjerm, enten den foldes vertikalt eller horisontalt.

En annen ny funksjon, som gjelder brukeren mer enn utvikleren er en ny skjermopptaker som spiller inn video av for eksempel videomøter.

Ny lagringsmåte

Google introduserte «Scoped Storage» i Android 10, i versjon 11 blir det «påbudt». Dette er en måte å gi apper tilgang til filer og mapper på, og har blant annet til formål å hindre misbruk av tilgang til READ_EXTERNAL_STORAGE som mange apper og utviklere liker å bruke.

Kort og sterkt forenklet forklart går Scoped Storage ut på at en app kan lage en egen mappe med filer og data som ligger åpent for andre apper å benytte, samtidig som den fortsatt vil ha sin egen sandkasse utilgjengelig for andre.

I januar introduserte Google Android Flash Tool, som gjør det enklere å legge inn nye Android-versjoner for utviklere rett fra en nettleser. Fortsatt for utviklere og ikke noe for hvermansen, dog.

Mer om Android 11 på de offisielle utviklersidene ligger her.