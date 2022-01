Bliksund har åpnet Oslo-kontor

Annonse

Det Grimstad-baserte e-helseselskapet Bliksund mer enn tredoblet inntektene i fjor sammenliknet med året før. Veksten er knyttet til selskapets to produktgrupper hvorav den ene er et styringsverktøy for nødetater, mens det andre er et pasientjournalsystem for ambulansetjenesten.

Nå har investeringsselskapet Monterro kjøpt mer enn halvparten av aksjene i Bliksund. I tillegg henter e-helseselskapet inn flere krefter på den kommersielle siden for å klargjøre for videre vekst.

Vekstambisjoner

Bliksund hentet i fjor inn Janne Morstøl som CCO i selskapet. Hun har i etterkant fått rollen som CEO.

Målet for selskapet har hele tiden vært å bli relevant for enda større deler av helse-Norge – og bidra til det samme i andre land. Nå forventer selskapet en digitaliseringsbølge innen helsetjenester globalt. De mener selv at deres posisjon er unik, og vekstambisjonene er dermed store.

– Vi har en rolle i den pågående digitaliseringen av helsetjenesten i Norge, og ser nå også utover Norges grenser. Vi ser i første omgang på de andre nordiske landene og Nord Europa, men er også åpne for andre muligheter, sier Janne T. Morstøl, i en pressemelding fra Bliksund.

Nytt team i Oslo

Etter at Morstøl tok over som CEO i juni, har selskapet åpnet kontor i Oslo og hentet inn flere sentrale roller. I den siste perioden har hun fått inn Erik Gulbrandsen som CFO, Irene Dybdahl til rollen som Nordic Sales Director, Martin Kasseth som Business Development Director samt Cathrine Thaning til rollen som Marketing Director. Alle er basert på selskapets Oslo-kontor.

– Mulighetene som ligger innen digitalisering av helsetjenestene og nødetatene er gode. Selskapet har hatt en fantastisk vekst den siste tiden, og vi har store planer for videreutvikling både på det norske markedet og ikke minst internasjonalt. Hovedkontoret vårt fortsetter å være i Grimstad, og grunnstammen i selskapet vil alltid være et sterkt team med fagfolk med erfaring fra nødetatene. Sammen med vårt nye kommersielle team i Oslo, er jeg sikker på at vi er godt rigget for videre vekst, sier Morstøl.