Mathis Sæther-Larsen ble ansatt nummer 100 i Skill

Annonse

Konsulentselskapet Skill har spesialisert seg på Microsofts løsninger for kundehåndtering, samhandling og sikkerhet.

I 2020 opplevde de en markant vekst; antall ansatte har økt med 30 eksperter.

Målet er å fortsette veksten slik at Skill består av totalt 180 kolleger innen utgangen av 2023. Det skriver Skill i en pressemelding.

- 2020 har vært et krevende år for mange, og vi valgte strategien om at angrep er det beste forsvar. Ved å satse på at god kompetanse alltid vil være ettertraktet, har vi jobbet hardt med å tiltrekke oss mange nye, dyktige kolleger. Vi har kjørt med full gass hele året, og det vil vi være glade for i årene som kommer, sier Kai Atle Rød, som er administrerende direktør i selskapet, i meldingen.

Ansatt nummer 100

At Mathis Sæther-Larsen fikk gleden av å være ansatt nummer 100 synes han var morsomt.

- Det er en morsom milepæl som gjør at flere legger merke til meg internt, og jeg kan også bruke det som en ice-breaker ovenfor kundene, sier Sæther-Larsen.

Sæther-Larsen skal jobbe som forretningsrådgiver, og fungere som en brobygger mellom teknologimiljøene hos Skill og kundene inn mot kundenes ledergrupper.

Ifølge meldingen har lang fartstid fra teknologibransjen. Han kom fra stillingen som forretningsutvikler i Varner Retail. Tidligere har han jobbet med Management Consulting i KPMG, og han har hatt ulike lederstillinger i selskaper som blant annet reMarkable, Canal Digital og Atea.