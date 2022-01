Nye rådgivere til Orange Cyberdefense Norge

Annonse

Sikkerhetsselskapet Orange Cyberdefense Norway er i god utvikling og fortsetter å utvide teamet.

De nyansatte er Øystein Larsen Dalheim og Sigurd Moengen, som begge går inn i rådgiveravdelingen i selskapet.

Annonse

Øystein Larsen Dalheim er ansatt som Team Leder for Identity Access Management (IAM) og Privileged Access Management (PAM). Han er Certified Information Systems Security Professional (CISSP) og har over 15 års erfaring som teknisk spesialist og leder innen it-drift og informasjonssikkerhet, spesielt innen operativ informasjonssikkerhet. Dalheim kommer fra stillingen som Senior Manager for cybersikkerhet i KPMG.

Sigurd Moengen blir ny Senior Rådgiver. Han har lang og tung kompetanse innen brannmur og nettverkssikkerhet, og har over 20 års fartstid i arbeidslivet, blant annet har han erfaring og sertifiseringer fra produsenter som Palo Alto, Check Point og F5.

Annonse

Norgessjef Thomas Kronen forteller at det er veldig hyggelig å ønske to dyktige fagpersoner med lang bransjeerfaring velkommen:

- Vår ambisjon er å bli Norges ledende aktør innen it-sikkerhet og da må vi styrke oss innen flere fagfelt. Vi har en solid kundeportefølje med langsiktige og gode kontrakter, og tilbakemeldingen fra våre kunder er at de verdsetter spisskompetansen vi besitter på våre strategiske områder innen sikkerhet, sier kronen i en pressemelding fra selskapet.