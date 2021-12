macOS Catalina: Hvilke apper virker ikke?

Annonse

Snart er det dags for den nye versjonen av macOS.

Årets utgave vil hete macOS Catalina, og vil antakelig bety endeliktet for ganske så mange applikasjoner.

macOS Catalina

Oppdateringene til operativsystemet for Mac er gratis, og er som oftest å anbefale blant annet grunnet sikkerhetsforbedringer og gjerne ny funksjonalitet. Og Apple har i senere tid klart å tyne mye ut av eksisterende maskinvare, så det er god grunn til å tro at maskinen din vil være kompatibel.

Det er en rekke godbiter å se frem til, blant annet mange interessante integrasjoner av iPad-relaterte teknologier slik som skjerm-utvidelse mellom Mac og iPad samt støtte for Apple Pencil for Mac via iPad.

Men enhver versjon av macOS har også en innebygget liste over apper som blokkeres fra å bli eksekvert av operativsystemet. Og med macOS Catalina vil dette gjelder 32-biters applikasjoner som ikke har blitt oppdatert til 64-biter. Og disse finnes det en god del av.

Listen som vil følge Catalina har blitt funnet av utviklere i beta-koden, og nå også publisert på GitHub. Dermed kan du gå inn der for å se om en spesiell applikasjon du er avhengig av er på sorte-listen. Listen er nok ikke uttømmende, og dessuten ikke del av den endelige releasen - men det er en start.

Til eksempel vil du ikke kunne kjøre VMWare Fusion 3.1.4, Parallels 2.5 eller Textwrangler. Heller ikke Adobe Creative Cloud 1.1.0.592 eller Default Folder X 4.3.10 og 1Password 2.12.2. Sistnevnte finnes det oppdateringer til.

Listen kan du se på GitHub her. Den er publisert av Steve Moser.

Du kan lese mer om Apple macOS Catalina her.