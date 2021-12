Mange er usikre når det gjelder Smittestopp-appen

Annonse

Undersøkelsen fra Mindshare viser at holdningen til å bruke appen er ganske jevnt fordelt mellom ja, nei og vet ikke. Men det er signifikant færre menn mellom 30–39 år som sier de vi laste ned appen, og det er mange som er usikre, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

Det fremgår også at samfunnsansvar er den største driveren og personvern den største barrieren til å laste ned appen.

Denne uka fikk også den tekniske delen av fagrådet presentert en trusselvurdering av appen utført av Mnemonic.

Konklusjonen er at det er lite sannsynlig med vellykkede angrep mot denne typen apper. Men det er sannsynlig at kriminelle vil benytte anledningen til å sende ut falsk informasjon for å spre phishing og skadevare når denne typen apper blir lansert av myndighetene.

Etter planen skal den nye appen være klar til lansering 21. desember.

(©NTB)