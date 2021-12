Apple M1-milepæler

Annonse

Apples nye Mac basert på M1-prosessoren skårer høyt.

Optimalisert, nativ kode kjører raskt og effektivt - og også oversetting via Rosetta 2 av Intel-kode for Mac går raskere enn før. Men virtualisering er en utfordring.

Apple Silicon: M1

Den nye M1-brikken har integrerte grafikkjerner, fra syv til åtte - avhengig av modell. Ytelsen på disse er imponerende med tanke på nettopp hva vi er vant med fra Intel side (tenk: Iris). Men hittil støttes ikke eksterne grafikkort.

Men det er håp: AppleInsider har merket seg at en eGPU faktisk blir registrert av macOS Big Sur. Utfordringen, og som formodentlig skyldes manglende driver-støtte, er at disse per dags dag ikke kan utnyttes av systemet. Men det er altså god grunn til å tro at dette vil komme på plass, og kanskje senest med neste generasjon av Apple Silicon.

Når det gjelder optimalisering av programvare for den nye M1-brikken så er Apple selvfølgelig klar med flere av sine applikasjoner. Microsoft er godt igang med Office-pakken, og Adobe er ute med en beta-testversjon av Photoshop. Også Lightroom er under utvikling.

En app som mange liker og som kan nyte godt av M1-ytelsen er Googles nettleser Chrome. Appen er dog også beryktet for sin elendige minne-håndtering, så det er godt å se at en M1-versjon nå er klar (ifølge Ars Technica). Har du en M1-Mac så velg rett versjon når du laster ned programmet her.

En begrensning for den nye maskinvaren er virtualiseringen av Windows. Eller ihvertfall tilsynelatende. I et intervju påpeker Apple-ledelsen at dette faktisk er opp til Microsoft. Så vi får se om Windows for ARM kan lande virtuelt på en M1-Mac om ikke så alt for lenge. Vi vet at selskapet arbeider med å få Intel-kode til å kjøre på WOA, men det kan ta tid.

Under Apples lansering av sine egne data-brikker ble Parallels Desktop for Mac fremhevet som en virtualiseringsløsning. Denne er riktignok ikke ferdig, men selskapet bekrefter at det jobbes aktivt med saken. Så kanskje Windows-apper kan komme til en M1-maskin på den ene eller andre veien i fremtiden.

Men noe som faktisk fungerer allerede i dag er CodeWeavers' CrossOver 20. Selskapet skriver om testen av en rekke applikasjoner, både spill og nytte-programvare, i et blogg-innlegg. CrossOver baserer seg på WINE-prosjektet til å kunne kjøre Windows-kode på Mac, virtualisert - men uten at selve Windows-operativsystemet trenger å være installert.

