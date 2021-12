M1: Verdens raskeste laptop-prosessor?

Annonse

Apple har nettopp lansert en ny serie Mac-modeller basert på M1-prosessoren.

Dette er Apples eget fremstøt mot Intel, og de ser ut til å lykkes. Men full effekt kommer først fremover.

Apple Silicon for Mac

Man kan si at de nye Mac'ene med M1-prosessoren representerer en full vertikal integrasjon for Apple: Både maskinvare, operativsystem og programvare er egenutviklet og gjensidig optimalisert.

Men de fleste bruker også tredjepart-programvare, og i mange tilfeller må vi fremdeles vente på oppdaterte versjoner. På pluss-siden kan vi nå kjøre iOS-apper på en Mac. Microsoft er igang med Office for Apple Silicon, mens Adobe er bortimot klar med Lightroom, og så Photoshop til neste år.

Microsoft jobber med å få X64-kode til å kjøre på Windows on ARM, men dette vil ta tid. Parallels er igang med å få Desktop for Mac på plass for Apple Silicon, men heller ikke på virtualiseringssiden er vi i mål. Vanlig Windows 10 vil vi antakelig aldri se på en M1.

Logic Pro og Final Cut X kan vise til en mangedobling av ytelsen på den nye maskinvaren. Men inntil videre må annen, ikke-optimalisert programvare kjøres gjennom "oversettelses"-rammeverket Rosetta 2. Men takket være den høye ytelsen i M1-prosessoren sier Apple at "emulerte" apper på Apple Silicon i flere tilfeller likevel er raskere enn på Intel!

Hva får vi med M1-prosessoren?

Integrert SoC (System on a chip)

16 milliarder transistorer (A14 Bionic har 11,8 mrd)

5nm prosess

8 kjerner (fire høy-hastighet, fire effektive)

Opptil 8 kjerner GPU

16 kjerners nevrale-nettverk for maskinlæring (opptil 11 trillioner operasjoner i sekundet)

UMA (Unified Memory Architecture) integrert minne (opptil 16 GB)

Signal-prosessor

Bilde- og video-kodek

Sikker enklave

Thunderbolt / USB-4 kontroller (opptil to porter)

En rekke andre kontrollere (inkl. HDR, PCI, etc)

Apple sier brikken yter dobbelt så effektivt som konkurransen fra Intel, noe som kan resultere enten i lengre batteritid eller høyere ytelse (per Watt).

En begrensning som de nye MacBook Air, Mac mini og MacBook Pro møter er fraværet av støtte for eGPU, altså eksterne grafikkort. Apple har begynt sin to-årige overgang til eget silisium i den nedre enden av spekteret, og det møter man for eksempel her. Noen vil også beklage den begrensede tilgangen til to Thunderbolt / USB4-porter.

Den nye maskinene kan bestilles allerede idag, med levering fra neste uke. Du kan lese mer hos Apple her.