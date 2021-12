Ny kraftstasjon fra mophie

Annonse

Noen ganger kommer man simpelthen til kort.

Om det er batterikapasitet vi snakker om så kan mophie hjelpe deg med sine tre nye eksterne universalbatterier. Alle bruker Lightning-ledning som tilkobling.

mophie universalbatterier

Nye powerstation plus XL wireless kan skilte med hele 8000mAh i reservebatteriet, og har en snedig integrert Lightning-ledning for å lade ved inntil 18W. Hurtiglading for nyere iPhone-modeller, med andre ord.

I tillegg er det er trådløs ladeflate (ved 5W) som kan benyttes til eksempel for å lade AirPods-etuiet (den riktige modellen, selvsagt). Og dessuten også en USB-A tilkobling for Apple Watch eller annen tredjeparts-elektronikk.

Opptil 42 timer ekstra batteritid skal man kunne tyne ut av denne modellen.

Selve batteripakken lades optimalt med USB-C, og som de andre nyhetene så lades denne etter prinsippet kalt Priority+ - det vil si at en telefon som er koblet til universalbatteriet samtidig som dette er koblet til en strømkilde vil lades før selve reservebatteriet.

Om behovet ikke er helt på nivå med 8000mAh så finnes det også to mindre modell med 6000mAh-kapasitet: Powerstation og Powerstation Plus. Også disse støtter18W hurtiglading, men har ikke den trådløse Qi-ladedelen. Og dessuten er det slik at kun Plus-modellen har Lightning-ledning integrert bak et magnetisk lokk på baksiden.

Med disse 6000mAh-pakkene skal du kunne få opptil 32 timer med ekstra spillerom.

Velg mellom farge-alternativene rosa, blå, grå og sort.

Prisen for de to basis-modellene er henholdsvis 719 og 919 kroner fra Apple direkte, men de vil etter all sannsynlighet bli å finne andre steder også.

I skrivende stund er ikke den norske prisen for Powerstation Plus XL klar enda, men vi antar rundt 1100 kroner.

Du finner mer informasjon hos mophie her.