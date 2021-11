iPhone som bilnøkkel

Annonse

Apple ser ut til å lansere en funksjon kalt CarKey.

Og BMW kan være den første bilprodusenten som implementerer funksjonen. Det tyder lekkasjer fra en iOS 14-beta på.

Apple CarKey

Apple er som kjent restriktive på tilgang til NFC-radiobrikken i sine mobile enheter med den effekt at utviklere ikke fritt kan implementere egne løsninger.

Det så vi i forbindelse med løsninger for mobilbetaling, der ApplePay ble favorisert. For eksempel i kombinasjon med løsninger for billettsystemer på offentlig transport.

I London har man fått til eksempel fått til en spesialløsning der man med en AppleWatch eller iPhone kan gå raskere gjennom sperringene enn det som er vanlig for en ordinær mobiltransaksjon slik vi kjenner den fra butikk (berøringsfri betaling).

Derfor virker det sannsynlig når det dukker opp lekkasjer fra en iOS-beta med noen kodestrenger kalt "CarKey" at det faktisk er det vi tror det er. Støtte i kode betyr ikke nødvendigvis at løsningen blir endelig implementert, spesielt om dette ikke fremkommer av en offentlig beta.

Men det at man har tatt seg bryet med å utvikle en slik løsning tyder altså på en helt ny funksjon som lar deg bruke en iPhone eller AppleWatch som en bilnøkkel.

Referanser til BMW kan igjen tyde på at det er en implementering av deres DigitalKey-løsning for flere plattformer, og at CarKey er API'et som man kaller opp under iOS.

Ryktene knytter seg også pent opp mot lanseringen av en ny, rimelig iPhone - populært kalt iPhone 9. Der skal det finnes henvisninger til en kombinasjon av denne modellen og CarKey-API'et. Med andre ord ser det ut til at det stilles visse krav til maskinvaren, og at ikke alle eldre iPhone-modeller vil støttes.

Det ser ut til at det kreves biometrisk autentisering for å kunne benytte seg av tjenesten. Og for BMWs tilfelle omtales DigitalKey som en funksjonalitet som må aktiveres hos en forhandler for sikkerhets skyld. BMW legger opp til at man kan låne bort en virtuell bilnøkkel til andre via appen – men det kan hende at Apple overlater dette til app-utviklerne og dermed ikke legger til rette for det gjennom operativsystemet.

Lekkasjer fra iOS tyder på at det vil være snakk om minst tre ulike modi som CarKey kan aktiveres for:

Åpne bagasjerommet

Åpne bilen

Åpne bilen og starte motoren (drive mode)

Sjekk ut en promo-video for BMW DigitalKey nedenfor. Via AppleInsider