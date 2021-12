CarPlay rimeligere til BMW

Annonse

Sommer er ferietid, og for mange er dette bilferie.

Har du en nyere BMW tenker du kanskje på å koble din iPhone med CarPlay til bilen. Dette har nå blitt billigere ved at det også er mulig å kjøpe fri hele ordningen.

Apple iOS CarPlay for BMW

Apples operativsystem for mobile enheter, iOS, har et eget grensesnitt for bruk mot bil integrert i programvaren. Gitt tilrettelegging av bilprodusenten kan dermed en iPhone - eller iPad - kobles (trådløst eller med ledning) til bilen slik at dens kontrollmekanismer kan overta styringen av de funksjonene som tilbys.

Dette kan være telefoni, musikkavspilling, navigasjon, kontakt- og kalenderoppføringer, tekstmeldinger, talestyring med Siri, podcaster og lydbøker, eller funksjoner knytet til bilens egen kjørecomputer.

I nyere biler skjer tilkoblingen typisk trådløs med en Bluetooth/WiF-forbindelse som gjenopprettes automatisk. Og avhengig av modell vil man kunne styre CarPlay for eksempel fra en knapp på rattet for talestyring, eller via en berøringsskjerm, eller via joystick/styrespak i midtkonsollen.

Da CarPlay kom var det en velsignelse, siden så mange av bilprodusentene hadde dårlige løsninger for multimedia-enhetene, og dessuten kostbare oppdateringer av kartdataene for GPS-navigasjonen. CarPlay rettet opp i mye av dette, og er i prinsippet gratis.

Men bilprodusentene har forbedret sine egne løsninger - mange har for eksempel gått sammen for å utvikle kartløsninger, og dessuten satset mer på programvarefunksjonene i bilen etterhvert som disse har blitt mer og mer digitalisert.

CarPlay tilbys nå av alle de store bilprodusentene, men ikke nødvendigvis i alle modeller. BMW har lagt seg på en linje der nesten alle nye modeller vil kunne støtte CarPlay, men tjenesten er ikke gratis.

I første omgang gjelder det biler produsert siden juli 2016 med BMW Navigation Professional og komfort-telefoni med utvidet smarttelefon-tilkobling eller telefoni med trådløs lading.

Gjennom BMW ConnectedDrive-portalen kan man enten kjøpe CarPlay-tilgang som et årlig abonnement, men nå nylig også frikjøpe funksjonaliteten for all ettertid gjennom et engangsbeløp. For sistnevnte beløper dette seg til 4720 kroner, og er vel en kostnad man mentalt kan inkludere i bilens totalkostnad - dersom man ikke ønsker å bruke BMWs egne tjenester (som heller ikke er kostnadsfrie).

Velger du et abonnement så vil dette koste deg 1300 kroner for ett år, eller 3550 kroner for tre år.

Du kan lese mer om CarPlay til BMW ConnectedDrive her. Der kan du også sjekke hvilke funksjoner din BMW støtter gjennom å oppgi VIN-nummeret.

Sjekk ut en promo-video nedenfor.