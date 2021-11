Ceramic Shield gir 4x beskyttelse

Annonse

Apple har nettopp lansert årets iPhone 12.

Serien har fire ulike modeller, og alle har ekstra skjermbeskyttelse i keramisk glass.

Ceramic Shield for iPhone 12

Gleden over ny iPhone kan fort overskygges av et hendelig uhell: Skulle du komme i skade for å knuse skjermen så vil det koste deg 3300 kroner å få dette skiftet ut av Apple (om du ikke har Apple Care).

Et deksel eller etui kan være en god beskyttelse, men årets modeller skal ha langt bedre beskyttelse i utgangspunktet en fjorårets telefoner. Opptil fire ganger bedre beskyttelse mot brudd, ifølge Apple selv.

Apple har investert og samarbeidet med Corning, kjent for Gorilla-glasset, om en helt ny type keramisk glass til skjermen kalt Ceramic Shield. Corning sier det er verdens første transparente og fargeløse keramiske glass. Vi antar dette vil være eksklusivt for Apples produkter en stund fremover.

Ceramic Shield lages ved at glass blir tilsatt keramiske krystaller på nanometernivå. Disse er faktisk hardere enn de fleste metaller, og Apple sier det er det sterkeste glasset på en smarttelefon noensinne. Ved å kontrollere graden av krystallinitet klarer man å kombinere gjennomsiktigheten i glasset med hardheten i keramikken.

Også baksiden av telefonen er i glass, men der benytter man seg av en tradisjonell herdemetode. Så den økte bruddstyrken gjelder altså kun i fronten. Men også designet har en del å si– den utfallende glassflaten avsluttes rett mot metallrammen og er dermed mindre utsatt for skader fra siden, et kritisk sted for glassmaterialer.

Glass er tradisjonelt sprøtt, men kan herdes gjennom varmebehandling. I tillegg er det overraskende fleksibelt, men dette er mindre avgjørende for et produkt som en iPhone. Derimot er bestandighet mot riper like relevant, spesielt på skjermen.

Ripefasthet og bruddstyrke er tradisjonelt to motstridende egenskaper for glass, så det blir interessant å se hvordan Ceramic Shield på iPhone 12 virker i praksis. Apple benytter en prosess kalt dobbelt ionbytte for å beskytte mot hakk, riper og vanlig slitasje også på baksiden av telefonen.

Du kan lese mer om keramiske glass hos Schott og Corning her og her.

Via The Verge