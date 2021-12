Konsept for iMac Pro 2020

Annonse

Er det ny iMac Pro på gang?

Det er lov å drømme, for iMac Pro har alltid hatt samme design. Dette konseptet, som er basert på Apple-patenter, ser for seg en annen fremtid.

iMac Pro 2020-konsept

Apple anmelder en lang rekke patenter fortløpende. Det betyr ikke at de kommer til realisering – dette er først og fremst for å sikre seg (de immaterielle) rettighetene.

Og ofte er illustrasjonene i patentsøknader generiske og kun veiledende, men i dette tilfellet beskrives altså en iMac laget av en kontinuerlig buet glassflate.

Basert på de tekniske illustrasjonene så kan det virke som om dette er like mye en form for docking-stasjon med løst tastatur og styreflate, eventuelt i kombinasjon med en MacBook der disse kan tas av. For man vil se at tastaturet er tilsynelatende veldig tett på selve skjermen.

Ett eller annet sted må det være noen ledninger og tilkoblinger, men de bekymringene kan vi ta siden.

Men for alt vi vet står det en fungerende prototype låst inne i et laboratorium i Apple Park, Cupertino, California. Og kanskje den slipper ut fra labben en gang? Se videoen nedenfor.

