WWDC 2019: Hva kan vi forvente oss?

Annonse

Mandag 3. juni klokken 19 norsk tid holdes åpningstalen for WWDC 2019.

Annonse

Vanligvis varer disse seansene rundt to timer, og høfokuserer primært på programvarenyheter. Men kan det bli "One more thing"?

Annonse

WWDC 2019

Hvert år samles tusenvis av utviklere i California for å se og høre hva som kommer fra Apple på programvarefronten. Helt spesifikt gjelder det i første omgang operativsystemene - iOS 13, macOS 15, tvOS, watchOS, og så videre.

Videre kan det komme oppdateringer av annen kjent Apple-software, som iWorks-pakken, eller rett som det er også maskinvareoppdateringer. Men man burde ikke belage seg på sistnevnte.

Her er, på bakgrunn av lekkasjer og spekulasjon, høydepunktene av det vi tror kommer til å bli lansert:

iOS 13: Dark Mode, et mørkt brukergrensesnitt

iOS 13: Find My - en kombinasjon av Find My Friends og Find My iPhone

iOS 13: Muligens en rekke iPad-spesifikke funksjoner knyttet til multitasking, filsystemet og muligens også som forlengelse av macOS

macOS 15: Marzipan-prosjektet, en mulighet for enkelt å kunne tilrettelegge iOS-kode for å kunne kjøres på en Mac

macOS 15: Oppslitting av iTunes til ulike apper for Musikk, tv og film (i påvente av TV+ strømmetjenesten som slippes i høst)

watchOS 6: Flere urskiver og komplikasjoner, blant annet for høreapparater, lydbøker, lydmålinger, etc.

watchOS 6: Egen AppStore for watchOS

watchOS 6: Egen lydbok-app

tvOS 13: Usikkert - muligens tilpasninger til TV+ strømmetjenesten som slippes i høst

Men det blir nok langt flere nyheter enn som så - vi kommer tilbake med dekning av disse når vi vet mer.

Via 9to5Mac