MacBook Pro 13" oppdatert

Apple har oppdatert MacBook Pro-linjen med en ny 13-tommer.

Og det er den nye typen Magic Keyboard-tastatur med sakse-mekanisme - kjent fra 16-tommeren og MacBook Air - som gjelder også her. Og ja, den har en Esc-tast.

MacBook Pro 13" 2020

Vi trodde en stund det var snakk om en 14-tommer, men lekkasjen fra de siste dager gjaldt altså en oppdatering av 13-tommers varianten av MacBook Pro. Det er den minste i denne serien, men er likevel en veldig populær formfaktor som er populær spesielt blant yngre brukere - ikke minst fordi den er mer bærbar enn 16-tommeren.

Den nye serien har en 10. generasjon fire-kjerners Intel Core i7-prosessor med opptil 4,5GHz Turbo Boost og opptil 80% raskere grafikkytelse, og 16 GB med raskere 3733 MHz RAM-minne på utvalgte konfigurasjoner (maksimalt opp til 32GB minne). Touch Bar-bjelken som erstatter funksjonstastene med et kontroll-display er fremdeles med, i tillegg til TouchID-identifisering med fingeravtrykksensor.

Nye MacBook Pro 13" fås nå med dobbelt så mye lagringsplass som den forrige generasjonen, og standard lagringsplass starter på 256 GB og går helt opp til 1 TB. I toppsjiktet kan den konfigureres med en SSD på opptil 4 GB.

Grafikk-modulet er av typen integrert Intel Iris Plus-grafikk, og kan drive eksterne monitorer i konfigurasjoner av enten én 5K-skjerm eller to 4K-skjermer. I det øverste prisnivået er det også støtte for Apples nye proff-monitor Pro Display XDR i full 6K-oppløsning.

Retina-skjermen i maskinen har mer enn fire millioner piksler i tillegg til lysstyrke på 500 nit og støtte for P3-fargerom (gamut).

Nye MacBook Pro er tilgjengelig med fire tilkoblings-porter så du kan gjøre alt fra begge sider. Thunderbolt 3 kombinerer svært høy båndbredde med bransje­standarden USB‑C. Den samler dataoverføring, lading og video ut i en og samme kontakt, som har en gjennom­strømming på opptil 40 Gbps.

Finnes det noe å utsette her? Mange vil nok savne et mer høyoppløselig FaceTime-kamera, spesielt i disse dager. Oppløsningen er på skarve 720p. Og så er det ikke støtte for WiFi 6, heller. Det er neppe et stort problem nå, og vil nok heller ikke begrense levetiden fremover. Men det hadde vært kjekt, selvfølgelig, på en proff-maskin som inngår i trådløse nett med mange brukere.

Nye 13-tommers MacBook Pro koster fra 16,790 kr, og med mulighet for rabatt for utdanningskunder.

Du kan lese mer hos Apple her.

Via Apple