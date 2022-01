WWDC 2020-agendaen

Annonse

WWDC 2020 er rett rundt hjørnet.

Nå er også agendaen publisert.

WWDC 2020

Årets utviklerkonferanse for Apple-programmerere blir spesiell: Det blir den første virtuelle konferansen for Apples del. Apple liker i utgangspunktet all spenningen og forventningene rundt et godt lanseringsevent, så det blir spennende å se hvordan man klarer å skape magi i år.

Nå er WWDC primært der for å vise frem de kommende versjonene av operativsystemene for de ulike plattformene, men vi håper selvfølgelig også på en aldri så liten maskinvare-nyhet.

Ryktene vil ha det til at det blir en ny iMac, uten ramme rundt skjermen. Denne er designmessige ikke oppdatert på over ti år, så det er på høy tid.

Keynote-talen holdes mandag 22. juni, om en drøy uke, klokken 19:00 norsk tid. Den avholdes på Apple Park, selskapets nye hovedkvarter - og vi antar fra det store auditoriet.

Fire timer senere samme dag blir det et event med tittelen Platforms State of the Union, også dette et fast innslag. Her presenteres de viktigste OS-nyhetene for de ulike maskinvare-plattformene i mer detalj.

Og fra tirsdag 23. til fredag 26. juni blir det over 100 ulike sesjoner under WWDC, av og med Apples IT-ingeniører. Videoer i den forbindelse vil publiseres hver dag kl. 19:00 norsk tid, og vil være tilgjengelig via utvikler-portalene.

Et nytt design for Apple Developer Forums vil bli avduket torsdag 18. juni, og der vil diskusjonen kunne foregå parallelt med de ulike sesjonene under WWDC-dagene.

Noen få utvalgte vil også kunne avtale møter med Apple-ingeniører som del av de såkalte 1-on-1 Developer Labs. Også dette vil foregå i perioden 23-26. juni, og må altså avtales særskilt.

Og for de som deltar i student-konkurransen Swift Student Challenge så vil finalistene presenteres onsdag neste uke, den 16. juni.

Du kan se åpningstalen på Apples hjemmeside, eller via utvikler-appen på iPhone, iPad eller AppleTV, eller via YouTube. Det gjøres selvfølgelig opptak dersom du skulle gå glipp av live-eventet.