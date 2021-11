Apple booker TSMCs 3nm-kapasitet

Annonse

TSMC løper fra bransjen.

Selskapet blir trolig første fab som kan levere chips basert på 3nm-prosess, og etter planen skal risiko-produksjon starte opp i år.

Full produksjon vil ta seg opp først mot andre halvdel av neste år, men ryktene tilsier at Apple har booket hele denne produksjonen allerede. Basert på dette forventes det at TSMC vil få et solid forsprang på de øvrige produsentene.

Og mens vi snakker om Intel: Ikke bare sies det at TSMC allerede nå hjelper Intel med deres egen produksjon ved å avlaste denne - i tillegg har Intel også innsett at designet av Apples M1-brikke er verd å kopiere.

For Intels nye Alder Lake-serie med CPU'er vil bruke samme strategi som ARM: En BIG.little tilnærming som er en hybrid av høy hastighet i enkelte kjerner, og høy effektivitet (les: energi-effektivitet) i andre kjerner. Alder Lake-brikker skal bygges på en 10nm-prosess.

Apple, på sin side, har bare såvidt begynt sin Apple Silicon-transisjon: Dette året forventes nye CPU'er i M-serien som kan benyttes i skrivebords-maskiner som iMac samt i det øvre sjiktet av MacBook Pro-maskinene.

Og til neste år regner vi med at også Mac Pro kommer over på ARM-design - Apple har selv antydet en treårig overgang fra Intel til egendesignet silisium.