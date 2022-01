Også WWDC21 blir heldigital

Annonse

Vi har en god nyhet, og en god nyhet.

Den gode nyheten er: Det blir WWDC-utviklerkonferanse også i år. Den andre gode nyheten: Også i år blir den heldigital.

WWDC21

Vi vet godt at Apple liker å showe, og høydepunktet er selvfølgelig produktlanseringer og konferanse-keynotes. Steve Jobs var den store mesteren, og selvfølgelig helt avhengig av et publikum for å få respons.

Men den tid er kanskje helt forbi. Apples konferanser er ofte kostbare å delta på, samtidig som ikke alle har anledning. De senere år har disse heldigvis blitt strømmet i stor grad, men takket være fjorårets suksess med en virtuell konferanse så er det kanskje den nye standarden.

Åpningstalen fra fjorårets WWDC var et aldri så lite mesterverk – velregissert og kanskje en smule overprodusert, men allikevel et definitivt høydepunkt. Og vi forstår godt om det blir slik fremover, alltid.

Det som også finner sted er student-konkurransen Swift Student Challenge, men mulighet for å vinne premier. Du kan lese mer om dette her.

I anledning WWDC21 er også Apples egen app for utviklere, og som benyttes aktivt under konferansen, fornyet – du finner denne her.

Mere informasjon om WWDC21 finner du på Apples utvikler-nettsider her.

