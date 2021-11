Forskere skal jakte på verdier i "mørke data"

Annonse

I en pressemedling skriver Sintef at utviklingen i teknologier som tingenes internett (Internet of things) genererer enorme mengder av "mørke data". Dette er data som samles inn, men som ikke blir brukt. Dataclouds visjon er å skape verdi av "mørke data", som hittil har vært utfordrende å ta i bruk.

– Mørke data er data som finnes der ute, men som fordi de er vanskelige å håndtere, ikke blir tatt i bruk i utviklingen av produkter og tjenester. Når vi får tatt i bruk slike data, så åpner det seg mange muligheter, sier Dumitru Roman, som leder det det nyoppstartede EU-prosjektet DataCloud, i pressemeldingen.

Ny teknologi

Sintef peker områder som medisinsk utstyr eller kameraopptak som eksempler på datasamling som nå sjelden blir brukt. Datacloud ønsker å styrke databehandlingen i eller nær disse "tingene", slik at for eksempel kryptering, filtrering eller anonymisering skjer lokalt (på tingene). Deretter sendes data videre gjennom nettskyen til ulike mottakere som helsepersonell eller pasientjournalsystemer, eller man kan lokalt analysere data for å detektere risiko for hendelser.

– Datacloud er et prosjekt i det faglige skjæringspunktet mellom Big Data, programvareutvikling og beregningsinfrastrukturer. Prosjektet adresserer behovet for en enklere måte å integrere Big Data i bedriftenes forretningsprosesser og for å gjøre fleksible Big Data pipelines tilgjengelig til flere brukere, uansett hvilken infrastruktur man har på maskinvaren, sier Roman.

Tellu er norsk partner i prosjektet og kjent for å levere moderne løsninger innen e-helse. I DataCloud vil Tellu teste ut ny teknologi for mer avansert utnyttelse av muligheter som ligger i skybasert dataprosessering og dataprosessering distribuert i tingenes internett, skriver Sintef.