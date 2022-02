74 prosent av norske husstander har tilgang til fiberbredbånd

Annonse

Andelen som har fibernett, har økt med 4 prosentpoeng fra i fjor, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i en pressemelding.

Fiberdekningen er høyest i Rogaland og Møre og Romsdal, der begge fylker har en dekning på 84 prosent.

Høyhastighetsbredbånd defineres som over 100 megabit per sekund. Når 89 prosent nå har tilgang til dette, er det 1 prosentpoeng unna regjeringens mål for 2020 som ble satt i 2016, ifølge en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Det er flott å se at vi trolig når det ambisiøse målet vi satte i 2016 om et tilbud om høyhastighetsbredbånd til minst 90 prosent av husstandene i løpet av 2020, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

For spredtbygde strøk er dekningen rundt 56 prosent av husstandene, noe som er en økning på rundt 10 prosentpoeng fra 2019.

I områder hvor tilbydere ikke finner det lønnsomt å bygge ut, får de støtte av staten. I 2020 var det bevilget 406 millioner til utbygging i slike områder.

