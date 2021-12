Samferdselsdepartementet sender rettledning til ledningsforskriftene ut på høring

Annonse

Samferdselsdepartementet har i dag sendt på høring et utkast til veileder til ledningsforskriften. Forskriften regulerer saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig vei. Den skal også skal balansere veiinteressene til ulike veimyndigheter opp mot interessene til aktører som legger ledninger i nærheten av veier.

Veilederen gjelder alle typer offentlig vei og gir utfyllende informasjon til forskriftens mest sentrale bestemmelser, samt informasjon om gjennomføring av ledningsarbeid og påfølgende istandsetting av veien.

– Dette har vært etterspurt av telekombransjen, lokale myndigheter og utbyggerne av digital infrastruktur. Det er viktig med klare retningslinjer for å unngå konflikter og sikre effektiv utbygging av infrastruktur i offentlig vei, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Også digitaliseringsminster Nikolai Astrup tror også det er viktig for bransjen at denne veiledningen nå kommer på høring.

– Vi har gode forutsetninger for å nå målet om at 90 prosent av alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2020. Da er det viktig at kommunene ikke stiller for strenge krav til utbyggerne. Samtidig må bredbåndsaktørene sørge for at veien blir gjort i stand etter at det for eksempel er lagt fiber, sier Astrup.

Høringsfrist er satt til 10. februar 2020, og du kan lese hele høringen her.