Taleassistent i bilen virker lovende, men møter utfordringer

Annonse

I en internasjonal rapport fra Capgemini sier forbrukerne at de er klare til å ta i bruk digitale taleassistenter i bilen. 95 prosent sier de forventer å ta i bruk teknologien innen tre år, men har samtidig store forventninger til en forbedring av tjenesten.

Rapporten, som kan lese i sin helhet her, ser på hvordan forbrukernes forventninger samsvarer med bilbransjens vurdering av fremtiden på dette feltet. I den norske delen av undersøkelsen kommer det frem at bilbransjen selv ser på tjenestene som mer utviklet enn hva brukerne selv opplever.

Annonse

– Studien inkluderer det norske markedet, og den viser at også vi nordmenn er klare for å bruke talestyrte assistenter mer fremover. Men selv om vi tradisjonelt er mer modne enn andre markeder når det gjelder å ta i bruk ny teknologi er ikke nordmenn fullt så ivrige som det globale gjennomsnittet. Det norske markedet ligger også bak det internasjonale når forventninger til denne teknologien måles. Én årsak til det er at teknologien fortsatt er relativt fersk her til lands, og at det enn så lenge er et begrenset antall gode tjenester tilgjengelig med norsk språk, sier Joakim Anker-Sletholt fra Capgemini Invent.

Nordmenn er ikke like ivrig på å ta i bruk taleassistenter som det globale gjennomsnittet, og det er kun 43 prosent nordmenn, sammenlignet med 54 prosent globalt, som svarer at de er «helt sikre» på at de kommer til å bruke stemmestyrte assistenter i løpet av de kommende tre årene

Rapporten viser også at 56 prosent av de norske respondentene foretrekker en personlig tilpasning av taleassistentene sine, noe som tilsvarer det globale gjennomsnittet. Allikevel ønsker kun 43 prosent her til lands, sammenlignet med 60 prosent globalt, å gi assistenten et navn. Det henger sammen med at vi i Norge er mer avventende til om den stemmestyrte assistenten skal ha en egen personlighet, dersom man sammenligner med det globale gjennomsnittet.

– Vi ser at forbrukerne forventer å kjenne igjen stemmen til «sin» talestyrte assistent i alle sammenhenger enten det er gjennom smarthøyttalere i hjemmet, på smarttelefonen eller i bilen. Man ønsker en sømløs tilgang til sitt kjente og vante økosystem av tjenester på tvers av enhetene, som er noe bilbransjen må ta hensyn til, sier Anker-Sletholt.