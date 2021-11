Høydepunkter fra CES

Annonse

Consumer Electronics Show i Las Vegas er sementert som den konferansen der vi får servert det nyeste, rareste og mest grensesprengende innen konsument-markedet. Vi har ryddet i nyhetene for å gi deg noen av høydepunktene blant alt som ble presentert.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Lenovo har endelig gjort virkelighet av konseptet rundt en brettbar, bærbar pc. X1 Fold har en total skjermstørrelse på 13.3 tommer, altså når den er brettet helt ut. Halvparten av dette går bort om man velger å bruke den som en tradisjonell bærbar, men skjermen kan altså brettes ut i full størrelse og brukes med et medfølgende Bluetooth-tastatur og penn. Tastaturet kan enten festes og brukes som på en vanlig bærbar eller brukes i kombinasjon med en støtte for skjermen for å få en større arbeidsflate. Foreløpig har ikke Lenovo snakket om hvilken prosessor som skal brukes, men alt peker foreløpig mot Intel Lakewood. Makinen skal komme med åtte gigabyte minne og opp til en terrabyte lagringsplass. Vekten blir rett under kiloen uten tastaturet. Lenovo sier batteriet skal levere rundt 11 timers bruk. Foreløpig kjører Lenovo Windows 10 Pro i maskinen, men skal bytte til Windows 10X (spesiallaget for brettbare pc-er) når denne er klar fra Microsoft. Prisen er ikke annonsert i Norge, men forventes å ligge i overkant av 22.000 kroner.

Samsung Odyssey G9

Spillmonitorer kjent for å strekke grensene, noe Samsung har tatt til det neste nivået under CES. Selskapet var tidlig ute med buede 49 tommers ultra-wide skjermer i 32:9 format, og nå kommer neste generasjon. Odyssey G9 har en oppdateringsfrekvens på hele 240Hz, responstid på grått-til-grått på 1 millisekund og en oppløsning på 5120x1440. Det spesielle med Samsungs nye monitor er derimot den ekstreme buen i skjermen. Skjermen har en radius på 1000R, der 1000 står for millimeter. Enkelt forklart betyr det at om du setter flere skjermer sammen vil de danne en sirkel på en meter. Ifølge Samsung er 1000R det mest naturlige for det menneskelige øyet å se på, altså skal du slippe å bevege hodet for å se hva som skjer i hjørnene på skjermen.

Intel DG1 Xe grafikkort

Intel har endelig sluppet utviklere til på sitt aller første diskré grafikkort. DG1 er foreløpig i pre-produksjon, og Intel har ikke sluppet noen detaljer rundt RAM, klokkehastigheter eller ytelse. Foreløpig vet vi at kortet drar mindre enn 75 watt siden det ikke har en ekstern strømkabel. Ikke så mye nytt altså, men at Intel melder seg på med egen GPU-produksjon er definitivt spennende.

Western Digital 8TB Disk

WD er først ute med et konsept som de første som får plass til åtte terrabyte lagringsplass på en M.2 disk. Foreløpig er det ikke fysisk mulig å få plass til så mye NAND-minne på en disk, og WD sier de har jukset litt ved å produsere et noe større kretskort spesielt for dette. Prototypen er bygget for det nyeste USB 3.2 2x2 grensesnittet, som vi foreløpig kun finner på en håndfull hovedkort. Det finnes PCI-e kort som støtter den nye standarden, men vi ville foreløpig ventet litt med å hoppe på denne. Med et presset marked på minne-fronten forventer vi også at prisen blir relativt høy.

Razer Tomahawk og Intel Ghost Canyon

Razer vil også være med som systembygger under CES, og har sammen med Intel kommet frem til at grafikkkortet kanskje er det eneste kunden selv vil installere. Tomahawk er rett og slett et lite kabinett, basert på Intels NUC-løsning, der Intel har laget en pc som passer i et PCI-e-format. Ghost Canyon, som Intel har kalt sin nye mini-pc, har plass til to M.2-enheter og to SO-DIMM-koblinger til RAM, alt samlet på et kretskort med PCI-e. Dermed holder det å sette i Intels enhet sammen med et valgfritt grafikkort. Om du vil ha en bitteliten spill-pc uten å måtte bygge alt sammen selv kan dette være en god løsning, og det vil være lett å oppgradere maskinen. Prisen er foreløpig ikke klar.

Lenovo Thinkbook Plus

Lenovo slår på stortrommen i år når det gjelder nyskapende bærbare maskiner. Thinkpad er den nyeste serien til Lenovo, og i Plus-modellene har selskapet inkorporert en e-ink skjerm på utsiden av maskinen. Meningen er ifølge selskapet å skape en arbeidsflate som er nesten fri for notifikasjoner og forstyrrende elementer. E-ink-skjermen vil selvsagt også fungere glimrende å lese på, lik et lesebrett, og man kan ta notater med en medfølgende penn. Thinkbook-serien er absolutt myntet på proff-markedet, og det er kanskje i møter denne modellen vil finne seg best til rette. Det kan være greit å regne inn egen veske til maskinen, da skjermen foran vil være utsatt for støt og riper. Prisen skal ligge rundt 10.000 kroner, det er uvisst om modellen kommer til Norge.

Samsung Sero

Samsung har for alvor tatt hensyn til vertikale videoer med sin nyes tv, Sero. Modellen kan roteres 90 grader for å vise formater man kanskje best kjenner igjen fra telefonen. Rotasjonen skjer automatisk når tv-en spiller av en video i for eksempel Instagram, og vil da rotere via en innebygget motor. Om du vil se noe på Netflix eller vanlig lineær tv vil Sero rotere tilbake til en mer velkjent posisjon. Vi er usikre på om dette er noe som er kommet for å bli eller om det bare er vi som er for gamle til å utfordre det tradisjonelle tv-formatet.

Alienware UFO

Om du kjenner til Nintendo Switch vil ikke dette konseptet fra Alienware virke veldig fremmed. Enheten består av en åtte-tommers skjerm med en oppløsning på 1920x1200 og to håndkontrollere som enten festen i hverandre eller rett i siden på enheten. Skjerm-enheten huser også all maskinvaren, og selv om Dell ikke vil si nøyaktig hva som befinner seg under panseret kan vi ikke forvente allverdens kraft i en så liten pakke. Enheten kjører Windows 10 med et egent grensesnitt på topp; dette er primært en spill-pc som ikke skal brukes til annet. Vi liker konseptet, og håper portabel pc-spilling er nært forestående.

Origin Big O

Systembyggerne hos Origin har tenkt litt utenfor det tradisjonelle med det nyeste prosjektet ved navn Big O. Det som for ett år siden kun var et konsept har nå blitt hyllevare og kan bestilles til en startpris på rundt 23.000 kroner. Big O er rett og slett en stasjonær pc som inkluderer en Playstation 4 Pro eller Xbox One S. Både spillkonsollen og pc-en bruker vannkjøling og kjører på separate strømforsyninger slik at begge kan brukes samtidig. Siden systemene er bygget på bestilling kan du også oppgradere alt fra grafikkkort til raskere SSD-disker til konsollene via Origin. Verdt å notere at Big O nok mistet litt relevans siden både Microsoft og Sony har annonsert neste generasjons konsoller allerede.