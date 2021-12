Disse merkevarene er mest brukt i phishing-forsøk

Annonse

Check Point Research har kommet med en ny rapport hvor de har tatt for seg merkevarene som i størst grad var offer for phishing i fjerde kvartal.

Kjente merkenavn

Det var merkenavn som Facebook, Yahoo og Netflix som ble mest utsatt for phishing-forsøk i fjerde kvartal.

Det var også signifikante forskjeller mellom varemerkene som ble brukt i hver phising-vektor: i den mobile vektoren fokuserte forsøkene på teknologi og sosiale medier, samt banker. I epost-vektoren var for eksempel Ray-Ban del av en stor phishing-kampanje i forbindelse med Black Friday. Det skriver Check Point.

Dette er phishing

I et forsøk på phising mot en merkevare, bruker kriminelle et lignende domenenavn eller URL og nettside. Linken til nettsiden kan for eksempel sendes ut via epost eller tekstmelding, og inneholder ofte et skjema som har til hensikt å stjele brukerens personlige opplysninger, betalingsopplysninger og andre personlige opplysninger.

Nils-Ove Gamlem er teknologisjef i Check Point, som er et selskap som leverer cybersikkerhetsløsninger. Han forklarer at nettkriminelle benytter en rekke angrepsvektorer for å lokke sine ofre til å oppgi personlige opplysninger, innloggingsopplysninger eller betalingsopplysninger.

Han forklarer at dette ofte gjøres via spam-epost, men at de også har observert at angripere får tak i opplysninger om epostkontoer ved å studere ofrene sine i ukesvis, og deretter utforme et målrettet angrep mot partnere og kunder for å stjele penger.

– Denne typen hendelser har økt i løpet av de to siste årene, i takt med økt bruk av skybasert epost, som gjør det enklere for kriminelle å skjule seg som en pålitelig part. Phising vil fortsette å øke som trussel i 2020, sier Gamlem i pressemelsingen fra Check Point.