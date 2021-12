Rekordøkning i phishing-angrep før Black Friday

Annonse

Sikkerhetsforskere hos Check Point rapporterer om alarmerende hopp i antall ondsinnede phishing-kampanjer i forkant av Black Friday og Cyber Monday.

Det er ikke nytt at antall svindelforsøk øker under novemberhandelen, men aldri før har økningen vært så kraftig. Forskerne tilskriver denne økningen Covid-19, som gjør at langt flere vil gjøre årets storshopping på nettet.

Ekstrem økning

I første uke av november var det en 80 prosent økning i antall phishingkampanjer via e-post som inneholdt ulike spesialtilbud eller «special offers», sammenlignet med snittet i oktober.

Forskerne fant også at i midten av november var 1 av 826 e-post fra avsendere utenfor mottakerens nettverk nettsvindel. Til sammenligning var forholdet bare 1: 11 000 i begynnelsen av oktober. Det betyr at antall leverte svindel-e-poster har økt 13 ganger på seks uker, skriver Check Point.

Usedvanlig troverdige

‒ Koronapandemien gjør at mange flere enn før handler på nettet i år. Derfor forventer vi dessverre rekordhøy aktivitet fra hackere, spesielt på Black Friday og Cyber Monday, sier Nils-Ove Gamlem, teknologisjef i Check Point Norge, i meldingen.

Han oppfordrer alle til å være ekstra varsomme og skeptiske til tilbud som kommer på e-post, og forteller at de i november i år har sett et større fokus enn noen gang tidligere når det kommer til falske supertilbud fra hackerne. Mange av kampanjene fremstår også usedvanlig troverdige, og vil lett kunne forveksle med ekte tilbud.

‒ Vi lever i en tid der vi alltid må være varsomme mot tilbud på e-post. Jeg oppfordrer på det sterkeste alle forbrukere til å tenke seg godt om hvis de får et usannsynlig godt tilbud fra sitt favorittmerke i innboksen, sier Gamlem.