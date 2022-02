Oracle database lansert i ny versjon

Annonse

Blant nyhetene er automatisk maskinlæring (AutoML), innebygde uforanderlige (immutable) blockchain-tabeller og «persistent memory support» for kraftig forbedring av ytelse.

Annonse

Den siste versjonen leveres i Oracle Cloud, og inkluderer Always Free Autonomous Database, som er gratis tilgjengelig under visse vilkår. Tradisjonell installasjon på egne servere er også tilgjengelig. For å fortsette oppramsingen:

Annonse

Oracle Database 21c eksekverer Javascript i databasen, har utvidet støtte for JSON (native), AutoML for intern maskinlæring og en rekke andre metoder for å behandle data på. Det er også støtte for prosessering av Graf dataabasefunksjonalitet i minne i databasen for høyere ytelse. Med den nye versjonen vil Oracle gjøre «alt» som spesialiserte databaser gjør, og mere til.

Som for eksempel en selvgående kolonne-lagring som gir støtte til både rad- og kolonneformater i den samme tabellen for å kunne håndtere både transaksjoner og analyse.

Snur på hodet

Et poeng i denne data-sentriske delen av it-bransjen er at Oracle gjør et skifte fra å levere data til algoritmer, med hva det betyr av risiko og ytelsestap, til å flytte algoritmene inn i databasen.

Som sagt, er det over 200 nyheter i denne versjonen som kan bety mye for Oracle-brukere; for mange til å liste opp her. Ifølge Oracle Norge er omtrent halvparten av strukturerte data i Norge lagret i Oracle-databaser.

For nærmere beskrivelser kan du starte her.